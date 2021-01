Detenido Luis Manuel Otero cuando intentaba llegar al Capitolio

MIAMI, Estados Unidos. – La policía política cubana detuvo este viernes al artistas Luis Manuel Otero Alcántara, quien se dirigía al Capitolio de La Habana a exigir la dimisión del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y del viceministro Fernando Rojas.

El artista fue interceptado por un agente de la Seguridad del Estado que se encontraba apostado en la cuadra donde reside, en el barrio habanero de San Isidro.

Otero Alcántara fue conducido por el agente hacia un auto patrulla, donde fue inspeccionado y detenido por dos guardias de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

“No me van a dejar llegar, pero como les prometí y como les dije en el post: siempre voy a regresar al Capitolio. Me suelten o no me suelten, regresaré una y otra vez al Capitolio”, dijo el artista poco antes de ser arrestado.

La detención de Luis Manuel Otero Alcántara fue transmitida en vivo a través de Facebook por una de las personas cercana al artivista.

Hasta el momento, se desconoce su paradero.

LMOA había realizado fuertes críticas contra los funcionarios del Ministerio de Cultura tras la agresión perpetrada el pasado miércoles contra artistas y periodistas independientes que exigían el cese de la represión en la Isla.

Ante esa situación, y frente a la constante campaña de descrédito lanzada desde los medios oficiales, Otero Alcántara convocó a la ciudadanía a unirse en su reclamo.

“Esto es para la calle por todos los abusos cometidos por la dictadura y cada cubano de adentro y fuera abusado por la dictadura. Se secó el malecón”, dijo el artivista en la noche de ayer.

Noticia en desarrollo…

