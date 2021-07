MIAMI, Estados Unidos. – La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) confirmó el fallecimiento de Leonardo Pérez Franco, activista de la organización. A través de su página en Facebook, la UNPACU lamentó el deceso y envió condolencias a los familiares.

Pérez Franco, de 49 años de edad, murió el pasado viernes 15 de julio en Santiago de Cuba, a causa de un paro respiratorio como consecuencia de las complicaciones generadas por un tumor maxilofacial, que le fue diagnosticado a mediados de 2020.

Según confirmaron a CubaNet varias personas allegadas a la familia, el activista de la UNPACU fue víctima de mala praxis durante la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Hospital Oncológico de Santiago de Cuba. Durante la cirugía, los médicos no lograron extraer todo el tumor y le dañaron la mandíbula.

“Ni siquiera había anestesia para operarlo y tuvieron que conseguirla por fuera. Luego nunca más pudo volver al salón a corregir el daño que le habían causado en la mandíbula. Hace alrededor de un mes se puso mal”, confirmó Yriade Hernández, quien por varios años fue coordinador de la célula de la UNPACU a la que pertenecía el fallecido.

“Para mí, siempre serás uno de los mejores opositores que he conocido. Valiente y decidido hasta en los peores momentos”, dijo en su perfil de Facebook el activista y periodista independiente Yosmany Mayeta.

Además de desarrollarse como artista plástico, desde muy joven Pérez Franco se integró a la oposición pacífica contra el régimen cubano. Militó en diversas organizaciones y fue gestor del Proyecto Varela.

En 2013, comenzó a formar parte de la UNPACU, fundó la célula Laura Pollán y se desarrolló como editor de algunos de los audiovisuales que por años la UNPACU ha publicado en su canal en YouTube.

Según Carlos Amel Oliva, representante del movimiento en el exterior, Pérez Franco “fue un hombre de excepción”.

“Dedicó gran parte de su vida a la lucha por la libertad de Cuba. Sufrió varios allanamientos a su vivienda, hostigamiento por parte de la policía política y, pese a que era un hombre que se debía a su familia, esto no afectó su determinación para seguir adelante con su lucha”.

Entre las últimas acciones que realizó, estuvo su labor durante la campaña Yo Voto No contra el referendo constitucional que llevó a cabo el régimen en 2019, razón por la cual su hijo menor de edad fue detenido e intimidado por agentes de la Seguridad del Estado.

La situación de salud de Pérez Franco empeoró justo en medio de la pandemia de coronavirus que afecta a la Isla, período en el cual los centros de salud han priorizado la atención a casos sospechosos y/o contagiados de COVID-19, dejando a personas con padecimientos crónicos sin atención o tratamiento.

Recientemente, la opositora Zenaida Rams Santana contó a CubaNet que le fue negada la posibilidad de operarse, pese a padecer una avanzada infección postparto. En cambio, fue informada que por no considerarse una paciente de alto riesgo no podría entrar al salón en tanto no se estabilizara la situación sanitaria existente en la Isla.

Ni Rams Santana ni Pérez Franco han sido los únicos opositores víctimas de negligencias médicas en la Isla. En 2017 falleció la Dama de Blanco y activista de la UNPACU Aracelis Tur Hernández, debido a un tumor cervicouterino. Luego de un largo tratamiento, los médicos decidieron operarla para extraer la lesión. Sin embargo, la activista salió del salón de operaciones en estado crítico, con la agravante de una colostomía realizada para corregir un “error médico”.

Más recientemente, se cuenta el caso de Esclaida Rodríguez, quien falleció a causa de un paro cardiorespiratorio, tras complicaciones provocadas por la negligencia del personal médico del mismo hospital donde fue atendido Pérez Franco. Asimismo, varios activistas han denunciado el caso de Cristian Pérez, quien languidece en su casa sin recibir atención médica, luego de sufrir presuntas torturas en prisión que le ocasionaron pérdida de la movilidad de uno de sus brazos.

