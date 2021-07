MIAMI, Estados Unidos.- La cubana Giselle Borges, residente en la ciudad de Quebec, Canadá, publicó hace unos días un video en su red social de Facebook en el que explica a todo el pueblo quebequense, en francés, lo que está ocurriendo en Cuba desde el pasado domingo 11 de julio, día en el que miles de cubanos por toda Cuba salieron a las calles a pedir libertad y el fin de la dictadura.

Borges, que vive hace 10 años en la ciudad canadiense, trató de explicarle a su comunidad por qué la isla es una dictadura y les pidió que visibilicen lo que está ocurriendo, a la sombra de la opinión internacional.

“No voy a hablar de turismo, de vacaciones, ni viajes, sino más bien de la realidad que vive el pueblo cubano en estos momentos. Muchos de ustedes nos conocen a nosotros los cubanos, muchos han viajado varias veces a Cuba y han tenido la oportunidad de hablarnos, de saber cómo pensamos y de saber lo que vivimos dentro de nuestro país a diario”, dijo.

Sin embargo, agregó, “desde el domingo pasado, 11 de julio, el pueblo cubano dijo ¡Basta ya de miseria, de falta de comida y medicamentos, basta ya! Basta ya de falta de libertad de expresión, basta ya de dictadura, no podemos más y no queremos más dictadura en nuestro país”.

En el video, de poco más de cinco minutos, Borges explicó que a menudo se piensa que lo que ocurre en Cuba es producto “al embargo, pero yo, como ciudadana cubana que vivió durante 21 años en Cuba puedo decirles que eso no es así”.

“Sí, el embargo afecta, pero afecta sobre todo al gobierno, más que al pueblo. Todo está claro en el embargo, todo está escrito claro, hay que liberar a los presos políticos, y hay que hacer elecciones democráticas para que se levante el embargo. Pero el gobierno cubano no tiene ningún interés en hacerlo, porque lo único que quiere es quedarse en el poder”, señaló.

La joven denunció que hace 62 años es el mismo poder quien gobierna la isla “y sólo les interesa continuar. La represión aumenta, la hambruna aumenta, los problemas de salud pública aumentan, y el gobierno no hace nada, siempre dice que nos faltan recursos por culpa del embargo. Pero desde el domingo 11 de julio el pueblo cubano está en las calles para reclamar su libertad y los recursos han aparecido”.

Giselle Borges también denunció la violencia desatada en las calles contra el pueblo desarmado, “vemos carros por todos lados, vemos camiones por todos lados con gente del ejército, gente evidentemente armada que va a luchar contra el pueblo que no tienen armas. Ustedes saben, si ya han ido a Cuba, que no hay armas en las calles, no hay armas de fuego porque el gobierno tiene el control, por lo que posee todas las armas del país y las ha sacado ahora a las calles, con la autorización del presidente, el dictador Miguel Díaz-Canel, para que maten al pueblo, y eso es lo que está pasando ahora en las calles”.

La idea de este video, dijo la cubana, “no es hacerlos sentir mal ni darles un estrés suplementario, es más bien pedirles su apoyo, pedirles, dentro de lo posible, que se informen, y sobre todo que compartan lo que está sucediendo en Cuba, que ayuden a que nuestra voz sea escuchada, una voz que nosotros acá en el exterior del país podemos alzar, y poner en las redes sociales, pero que los cubanos que están luchando por su vida en el interior del país no pueden hacer, porque les cortan internet cada 2 segundos, no tienen acceso a internet, es muy difícil, y están muriendo en la sombra de la opinión internacional”.

Borges, que había pedido en otro video también publicado en redes a todos los cubanos que hablan un segundo idioma que lo utilizaran como armas para hacerse escuchar y poder contar lo que se vive hoy en el país, aseguró que no ven suficiente apoyo internacional “y eso que está pasando ahora en el interior de Cuba y es una masacre”.

“Les repito, el presidente, el dictador Miguel Díaz-Canel autorizó al ejército a salir a las calles a matar al pueblo cubano y eso es lo que está pasando. En Cuba el servicio militar es obligatorio para los jóvenes a partir de los 18 años, y en estos momentos el gobierno está entrando a las casas donde hay jóvenes de esta edad y un poco más para obligarlos a salir contra su propio pueblo. Ellos son parte de la reserva del Ejército de manera obligatoria, si no van son acusados de traidores, y eso bajo una dictadura significa la muerte; por lo tanto, se ven obligados a morir si no quieren ir o salir y matar a sus hermanos, sus hermanas, a sus padres. Por favor, difundan esta información, ayúdennos. Se los suplico”, sentenció.

