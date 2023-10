SAN LUIS POTOSÍ, México.- Un adolescente de 16 años falleció la madrugada de este domingo 1 de octubre, luego de ser apuñalado.

Fuentes cercanas a la víctima confirmaron a CubaNet que Leandro Baró Lameiro fue atacado este sábado e ingresado en estado grave en el Hospital Pediátrico de Las Tunas.

Sin embargo, luego de batallar por su vida, falleció durante la madrugada.

facebook: Yesika Mendez

La fuente, quien pidió anonimato, reveló que la policía ha detenido a varios sospechosos del delito pero otros se han dado a la fuga.

El apuñalamiento de Leandro trascendió en redes sociales este sábado 30 de septiembre cuando decenas de personas solicitaron ayuda para obtener donación de sangre para el muchacho.

Facebook: Diana Rodriguez

La información preliminar indicaba que el adolescente había sido atacado con arma blanca y necesitaba sangre del grupo O-.

Hasta el momento no han trascendido detalles sobre los hechos que le causaron la muerte al adolescente.

Facebook: Ana Rosa Almaguer

Las autoridades y la prensa oficialista tampoco han esclarecido este suceso violento ni se han pronunciado.

Los amigos y la familia del joven piden justicia. Desgarradores mensajes inundan las redes sociales para darle el último adiós al muchacho.

“La cabeza me da vueltas y me dice que tú estás bien y que nada te ha pasado. te echo de menos mi niño. No puedo creer que ya tan temprano te nos hayas ido para el cielo. Ahora qué me hago sin ti. Te amo, hermanito”, escribió una persona en redes.

El incremento de la violencia en Cuba y la inacción de las autoridades ha cobrado varias víctimas de muy corta edad.

El pasado agosto, un adolescente cubano de 14 años, identificado como Antoni, perdió la vida de manera violenta en medio de una fiesta que se realizaba en el reparto Poey, del municipio habanero Arroyo Naranjo,

Mientras, el régimen cubano, que asegura que la prensa independiente exagera los hechos, no reconoce la ola de violencia, robos, asaltos y asesinatos reportada en el país.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.