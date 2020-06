LA HABANA, Cuba. – “Para Prisoners Defenders, tanto por el espíritu del escrito como por las fuentes diplomáticas que así nos lo confirman, la Unión Europea está lanzando un aviso trascendente a Cuba con este informe, con miras a que la violación de los Derechos Humanos en la Isla no consiga desvirtuar el Acuerdo de Diálogo y este no pueda prolongarse o incluso ser rescindido. Estimamos que los servicios de documentación y edición, así como la intencionalidad política del informe, salvo en determinados aspectos que mencionaremos, son positivos y están alineados con el mensaje que los socialistas europeos le trasladaron en La Habana a altos cargos del gobierno”.

Así evaluó Prisoners Defenders (PD) el Informe Anual 2019 de la Unión Europea (UE) sobre Derechos Humanos y Democracia en el Mundo, específicamente el apartado dedicado a Cuba.

Mediante un comunicado expuesto este viernes 19 de junio, la organización analizó todas las omisiones, tergiversaciones, aciertos y desaciertos de dicho informe, presentado el 17 de junio último.

Para la UE, el documento marca la fase final del Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia (2015-2019) y analiza tanto las acciones como desafíos en esta materia a nivel global

El informe menciona el referéndum constitucional realizado en Cuba en 2019, indicando que los partidarios del voto “NO” o la abstención fueron sacados del debate público y desacreditados por el gobierno, pero obvia todas las personas que sufrieron detenciones, golpizas o allanamientos, con el objetivo de apartarlos del proceso.

En cuanto a este aspecto, PD resalta que no se describe la actividad del Partido Comunista de Cuba, como “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado” y, por tanto, como una entidad supra-Constitucional.

“Ese complemento hubiera sido clave para comprender que no sólo es un partido único, sino que éste no está en las manos del pueblo soberano. Tampoco dice el informe de la UE nada de que la propia Constitución indica que el sistema instituido es ´irrevocable´, lo que elimina cualquier atisbo de que la soberanía de la nación esté en el pueblo, al no otorgar a este mecanismo alguno para realizar cambios”.

Asimismo, PD puntualiza que un dato trascendental es que la votación de la Constitución fue la “más negativa que jamás ha recibido una propuesta del régimen desde 1959, con casi dos millones y medio de votantes que no votaron a favor, a pesar de las condiciones de campaña y conteo”.

Para PD resulta evidente además que la UE ha evitado la definición de Cuba como dictadura; “pero, sin decirlo, una mejor descripción de los hechos hubiera al menos sido necesaria para generar el efecto deseado en ciertas partes del funcionariado cubano”.

En cuanto a las cuestiones de discriminación de género y/o desigualdades raciales, manifiesta igualmente que no se hace referencia a la desigualdad por causa de discriminación y persecución por motivos de conciencia que, “lógicamente es la más grave, pues afecta a razas, sexos y edades por igual”.

También se exceptúan las discriminaciones por motivos de orientación sexual que, por muchas décadas, fue orientada por el régimen de la Isla, hasta que este “comprendió que impulsando la libertad sexual, hace apenas unos años, lograría que esa cortina de humo de un derecho tan legítimo y tan actual en Europa, cubriera las más execrables violaciones de los derechos humanos”.

También la UE resalta los proyectos de inversión en colaboración y desarrollo en Cuba, pero cuando señala los 3 millones de euros dirigidos a la sociedad civil, se refiere a los realizados con organizaciones dependientes y/o vinculadas al Estado, y todas ellas vinculadas al Partido Comunista y al ejecutivo cubano.

“No hay un solo proyecto de cooperación” en materia de los derechos humanos con la sociedad civil independiente, señala PD y añade: La Delegación de la UE en Cuba no ha mantenido ni una sola reunión en los últimos tiempos con los Premios Sajarov o con varios activistas reconocidos de derechos humanos como los ya nombrados Prisioneros de Conciencia, por poner el caso, ni ha visitado en prisión a los de este grupo que languidecen en condiciones detestables a riesgo de su vida, como Silverio Portal Contreras, para quien la ONU ha solicitado la libertad inmediata este año 2019, entre otros 14, por lo que no se puede considerar que haya “acompañamiento” alguno.

Apunta además que la Delegación de la UE en Cuba “sólo ha mantenido una única llamada telefónica con José Daniel Ferrer, por poner un caso donde el Parlamento Europeo se ha volcado, muchas semanas después de que fuera liberado, y no por iniciativa propia de la Delegación”.

También la UE catalogó como un logro en la Isla la salud y la educación, lo cual PD cataloga como un gravísimo error.

“Los logros sociales, sean los que sean, siempre son dignos de mencionarse, máxime en aras a las fluidas relaciones diplomáticas. Pero mezclar el ámbito social con el económico es un error gravísimo en la redacción de dicho informe, puesto que los derechos y libertades económicas, y laborales también, muy relacionados ésta con los primeros, son precisamente algunos de los derechos y libertades más erosionados en Cuba desde hace décadas, una de las causales que mantienen al país en estado de miseria”.

Sobre la mención a la necesidad de abolir la pena de muerte, PD destaca que, debido a la moratoria que existe al respecto desde hace más de 17 años, “es centrar esfuerzos en un área deseable, pero no comparablemente prioritaria con respecto a la prisión de conciencia o pensamiento, donde más de 160 personas son condenadas al año por estos motivos, y otras 11 000 están condenadas (condenas pre-delictivas) sin delito alguno a prisión media de casi tres años, la mayoría de ellos jóvenes desafectos y fuera del sistema ´socialista´”.

Para consolidar sus análisis, PD cita igualmente informes y pronunciamientos de organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Naciones Unidas, en los cuales se manifiestan las graves situaciones de derechos humanos en Cuba.

De igual forma, la UE menciona la preocupación que ha generado el Decreto-Ley 370, Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba. Pero no destaca la represión que ello ha acarreado, fundamentalmente contra periodistas independientes, disidentes y activistas.

Al respecto, el 16 de junio último PD presentó su informe “Eliminación de la libertad de expresión en Cuba: el Decreto-Ley 370 y su amparo en la Constitución”, que fue enviado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

En la conferencia de prensa, la eurodiputada Dita Charanzová expresó que la Unión Europea debía pronunciarse públicamente sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba, punto importante contenido en el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque y la Isla caribeña.

“Mientras que no deje de existir una ley que castigue la libre expresión de su pueblo, Cuba seguirá violando sus compromisos”, dijo la diplomática checa.

En cuanto al informe de la UE, pese a todas las omisiones, tergiversaciones o falta de profundidad en los análisis, para PD, se han realizado avances en las posturas de la UE hacia Cuba, respecto al período de la Canciller Federica Mogherini, cuando se calificó a Cuba como “democracia de partido único”.

“Intuimos, como carácter general de este informe, un expreso deseo de ´no enfadar en demasía´ al régimen, pero, al mismo tiempo, y es el giro positivo que podemos entrever en la política del nuevo Canciller Borrell, una necesidad de comunicar que el gobierno de Cuba no ha realizado avances en modo alguno en derechos humanos y que estos son imprescindibles para otros avances o incluso, como ya el Parlamento ha solicitado, para evitar revisiones y por ende retrocesos notables en las relaciones”.