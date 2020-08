Embajador español en Cuba amonestará al autor de rudos comentarios en Twitter

MIAMI, Estados Unidos.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de España anunció este miércoles que el embajador ibérico en Cuba amonestará verbalmente al autor de varios comentarios publicados en la cuenta de la red social de Twitter del Consulado de ese país en La Habana.

Según Informó el diario 20 Minutos, fuentes del ministerio español dijeron que los tuits, respuestas a varias preguntas formuladas por usuarios cubanos, “se borraron cuando se detectaron. Hoy el embajador va a amonestar al autor y va a emitir una disculpa a través de Twitter por el contenido de los mensajes”.

Este martes CubaNet hizo público varios tuits publicados por el Consulado de España en Cuba ante diversas inquietudes de ciudadanos sobre la reanudación de trámites migratorios en la oficina diplomática.

“No se puede tener todo en esta vida”, fue una de las respuestas que se pudo ver ante la consulta de un ciudadano sobre un trámite administrativo.

1. Esta es la increíble, ruda y grosera forma en la que @ConsEspLaHabana trata a los cubanos que acuden a ellos con simples dudas: pic.twitter.com/yrRccjXbHc — Cubanet 🇨🇺 (@CubanetNoticias) August 4, 2020

La pregunta había sido: “Buenas tardes. Cuando se reactive el servicio, ¿Sería posible solicitar una cita para visado de turismo y otra por reagrupación familiar a nombre de la misma persona? ¿O se anularían ambas al hacerlo de este modo? Gracias. Un saludo”.

Luego de la respuesta poco protocolaria y hasta ruda del encargado de las redes sociales del Consulado en Cuba, el usuario le ripostó: “No han contestado a ninguna de mis 2 preguntas. Lo que para ustedes puede ser obvio, puede no serlo tanto para quienes tienen una situación personal diversa. Les agradecería me respondieran desde el punto de vista administrativo, no irónico. Un saludo”, sin embargo, terminó siendo tildado de tramposo.

“Doble solicitud simultánea de 2 visados por motivos completamente diferentes provocará una denegación inmediata y una alerta en el sistema por fraude. Preferimos usar la ironía con los tramposos, que solo buscan un visado a toda costa”, le contestaron.

Esta respuesta no fue la única, la manera ruda y grosera con que fueron tratados los cubanos interesados por detalles y servicios migratorios quedó en varias tomas de pantalla.