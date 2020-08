Rudo y grosero, así responde el Consulado de España a los cubanos

MIAMI, Estados Unidos.- El consulado de España en La Habana no ha quedado muy bien parado luego de que se refiriera a los cubanos de manera ruda y grosera en sus respuestas a inquietudes presentadas por usuarios en la red social de Twitter.

Uno de los tuits que generó controversia fue publicado por la sede diplomática en horas del mediodía de este martes 4 de agosto, y en él se especificaban los servicios operativos de la oficina, entre los que se encuentran Notaría, Pasaportes, entrega Libros de Familia, Visados MIR/médicos, Entrega visados de marzo, Altas/Bajas consulares, Fe de vida/estado, Renovación carnets conducir, entre otros.

A la publicación reaccionaron ciudadanos con varias inquietudes, pero lo que llamó la atención fue la manera despectiva con la que, a través de la cuenta de la red social, la oficina consular del país ibérico trató a sus clientes.

“Buenas tardes. Cuando se reactive el servicio, ¿Sería posible solicitar una cita para visado de turismo y otra por reagrupación familiar a nombre de la misma persona? ¿O se anularían ambas al hacerlo de este modo? Gracias. Un saludo”, fue una de las preguntas, a los que el consulado respondió: “No se puede tener todo en esta vida”.

El usuario, identificado en Twitter como ECC, le ripostó: “No han contestado a ninguna de mis 2 preguntas. Lo que para ustedes puede ser obvio, puede no serlo tanto para quienes tienen una situación personal diversa. Les agradecería me respondieran desde el punto de vista administrativo, no irónico. Un saludo”.

1. Esta es la increíble, ruda y grosera forma en la que @ConsEspLaHabana trata a los cubanos que acuden a ellos con simples dudas: pic.twitter.com/yrRccjXbHc — Cubanet 🇨🇺 (@CubanetNoticias) August 4, 2020

El Consulado General de España fue más allá y le devolvió: “Doble solicitud simultánea de 2 visados por motivos completamente diferentes provocarán una denegación inmediata y una alerta en el sistema por fraude. Preferimos usar la ironía con los tramposos, que solo buscan un visado a toda costa”.

En otra publicación, el usuario Reinier Fernández cuestionó la posibilidad de “pedir cita por email para solicitud de visa de estudios. Gracias”, a lo que El consulado español respondió: “Pues claro que NO. Lea por favor.”

Sin embargo, las arrogantes respuestas no quedaron ahí, a la pregunta de un cubano sobre si los visados ESC ya se podían pedir la respuesta que recibió dejó pasmado a más de uno.

“Buenos días. Antes de escribir su primer tuit y bautizarse así en este medio, le hubiéramos recomendado leer un poquito nuestras informaciones anteriores. Justo hace minutos publicamos nuestros servicios operativos y comprobará que NO están activos los visados ESC. ¡Feliz día!”, fue la respuesta de la sede diplomática de España en la capital cubana.

La manera en la que han sido tratados los cubanos fue criticada y reprochada por varios usuarios en la red social, que aseguran los diplomáticos españoles deberían sentir vergüenza de cómo tratan a los ciudadanos cubanos que quieres aclarar simples dudas.