Dianelys Brito critica a Fernando Hechavarría: “¡Qué equivocado estás!”

MIAMI, Estados Unidos. – La actriz cubana Dianelys Brito criticó a su excompañero Fernando Hechavarría por haber participado en uno de los spots de propaganda producidos por el régimen de la Isla contra la Ley Helms-Burton.

Brito, quien reside en Miami, abordó en un espacio de la cadena América Tevé la polémica sobre Hechavarría, con quien compartió escena en diferentes espacios dramatizados de la Televisión Cubana.

“En Cuba sí tenemos opción a decir no. Eso de que estás obligado es mentira. Fui muchas veces a actividades de la Juventud (Unión de Jóvenes Comunistas) hasta que dije que no”, dijo la actriz al ser cuestionada sobre si a los actores en Cuba se les obligaba a participar en ese tipo de encargos.

Asimismo, Brito lamentó que el actor haya tomado partido en favor del régimen cubano.

“Me dio tanto dolor. ¡Qué equivocado estás! Porque yo soy tan cubana como tú y tú eres tan cubano como yo. Tú vienes a Estados Unidos, lo cual me parece maravilloso, porque tienes familiar en este país”, agregó.

La actriz también confesó no arrepentirse por haberse ido de Cuba, pese a tener menos posibilidades para actuar en Estados Unidos.

“Nunca me voy a arrepentir de lo que hice. Para mí la vida es más que una profesión, renuncié a actuar, elegí ser feliz y libre. Nunca en la vida hice lo que me dio la gana cuando vivía en Cuba, no me podía pagar o viajar donde quería”, explicó.

La participación de Fernando Hechavarría en la propaganda contra la Ley Helms-Burton ha generado amplio rechazo en el exilio cubano.

Sin embargo, voces cercanas al oficialismo de la Isla han denunciado “la campaña” contra el actor.

“A mi amigo Fernando Hechavarría le hicieron una asquerosa campaña de descrédito por haber hecho un comercial y después le hicieron una foto en una fila llegando a Miami. ¿Cuál es el problema, dónde está la contradicción? Tiene familia y una hija allí”, dijo el cantautor Amaury Pérez Vidal a la televisora rusa RT.