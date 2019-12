Amaury Pérez defiende visita de Fernando Hechavarría a Miami

MIAMI, Estados Unidos. – El cantautor cubano Amaury Pérez Vidal declaró a la televisora rusa RT que no hay contradicción en visitar Miami y defender a la Revolución cubana y aseguró que mientras le den visa seguirá viajando a Estados Unidos para ver a su familia.

En entrevista ofrecida al periodista Oliver Zamora, el cantante denunció el hecho de que muchos artistas y personalidades de la Isla comprometidos con el régimen son “acosados” en redes sociales por ir a ver a sus seres queridos.

En ese sentido, Pérez abordó el caso del actor Fernando Hechavarría, uno de los rostros de la campaña del régimen cubano contra la activación de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton.

“A mi amigo Fernando Hechavarría le hicieron una asquerosa campaña de descrédito por haber hecho un comercial y después le hicieron una foto en una fila llegando a Miami. ¿Cuál es el problema, dónde está la contradicción? Tiene familia y una hija allí”, dijo el cantautor a RT.

Pese a las críticas contra su persona en redes sociales, Pérez admitió que nunca ha sido víctima de violencia ni ha recibido críticas in situ contra su persona en Miami.

“Yo voy a Miami con mucha frecuencia, no he tenido una experiencia física de nadie que me diga nada feo. Tengo dos nietos norteamericanos nacidos allí y un hijo que vive en la ciudad del sol. Yo no voy a renunciar a ir a Miami a ver a mi familia mientras me den visa”, sostuvo.

Amaury Pérez también analizó las recientes polémicas desatadas en redes sociales y lamentó el poco entendimiento que existe entre los cubanos de ambas orillas.

“Creo que el diálogo está totalmente roto, solo hay que mirar las redes sociales. Hay que comprobar cuánto han lastimado criterios afines”, agregó el cantautor.