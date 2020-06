Detienen a opositor cubano dos días después de su liberación

MIAMI, Estados Unidos.- A pesar de que pasado 3 de junio, por cumplimiento total de su sanción, fue puesto en libertad el opositor Osmel Aguilera Vázquez, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), este viernes 5 de junio el opositor fue detenido nuevamente por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

El expreso político había sido condenado en el Tribunal de Boyeros en La Habana a dos años de privación de libertad por los supuestos delitos de “desobediencia” y “amenaza”. “En estos dos años fui llevado a varias prisiones y lo que se vive no es fácil, pero sigo en la lucha por la libertad de todos los presos políticos y del pueblo cubano, porque como dijera José Martí, el hombre que obedece leyes injustas, impuestas por un mal gobierno y no hace nada por trabajar para que esto cambie, no es un hombre honrado”, concluyó.

Sin embargo, a solo días de su liberación “fue detenido por pedirle a la policía que no golpeara a dos señores muy mayores”, denunció a CubaNet José Díaz Silva, líder del MONR.

Este 5 de junio dos personas de la tercera edad que iban con una carretilla de mangos fueron interceptadas, por dos autos de la PNR, frente al mercado agropecuario de Santiago de las Vegas. La intención de la policía, según cuenta Silva, era proceder con la detención de los carretilleros, pero los dueños decidieron tirar los mangos a la calle.

“Esas personas tienen 65 y 72 años de edad, un abuso total, pero ellos dijeron que los policías no se comerían los mangos y decidieron botarlos, eso les costó que arremetieran con mucha violencia contra ellos”, precisó Silva.

“Osmel, que vive cerca del lugar no guardó silencio ante este atropello y comenzó, junto a otros vecinos del lugar, a decirle a los policías que eso era un abuso, que no golpeara más a los viejos, y la policía se los llevó a los tres detenidos”.

Multa de Osmel Aguilera. Foto del autor Hoja de libertad de Osmel Aguilera. Foto del autor

Ya en la estación policial a los ancianos les ocuparon la carretilla, una bicicleta que llevaban y los mangos que no alcanzaron a tirar. Además, fueron multados con 3000 pesos en CUP. En el caso del activista la multa fue de 300 pesos en CUP.

CubaNet contactó con Aguilera Vázquez y este contó además las horribles condiciones en las que se encuentran los centros penitenciarios en Cuba.

El Movimiento Opositores por una Nueva República cumplió este 25 de mayo 18 años de fundado. José Díaz Silva dijo a CubaNet que la represión contra su grupo ha ido en aumento.

“Ya no es solo contra mí, intentan doblegar a los miembros de nuestro grupo y están poniendo en práctica una amplia política represiva”.

Este 2 de junio fue arrestado otro activista del MONR, Manuel Velázquez Licea, delegado del grupo opositor en Mayabeque, Batabanó. Velázquez se había presentado en la unidad policial de su municipio para denunciar un robo, pero fue detenido por más de dos horas.

Este viernes también denunciaron la situación del preso político Lázaro Rolando Kessel Barrueto, delegado del MONR en La Habana Vieja, que se encuentra desde 2016 en el Combinado del Este, cumpliendo cinco años por los supuestos delitos de atentado y desacato.

Adrián Curuneaux, Lourdes Esquivel y José Díaz Silva, activistas del MONR y promotores de Cuba Decide. Foto del autor Preso político Lázaro Rolando Kessel Barrueto. Foto del autor

“Nos llegó la noticia de que lleva varios días confinado en celda de castigo, no sabemos cómo puede estar física y mentalmente”, lamentó Silva.

El grupo opositor también continúa exigiendo la liberación de Adrián Curuneaux Steven, preso hace dos semanas en la quinta unidad policial del municipio Playa, a la espera de una farsa judicial por el presunto delito de “atentado”.