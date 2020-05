MIAMI, Estados Unidos.- Este 25 de mayo el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) cumple 18 años de fundado, y en su décimo octavo aniversario CubaNet conversó con José Díaz Silva, su líder principal, quien reside en Cuba.

“Han sido años de mucho dolor, sufrimiento, pero también de valentía y compromiso”, fueron las primeras palabras que sostuvo José Díaz Silva, que ha soportado prisión política en varias ocasiones.

“Mi primera sanción fue en 1981, acusado de salida ilegal del país, estuve un año y medio recluido en las prisiones La Cabaña y el Combinado del Este. En ese momento aún no era activista, aunque no estaba a favor del régimen. Me llevaron de nuevo, ya por mi posición contraria, y después de casi seis años fui liberado en 1997”, recuerda.

“Antes de 2002 pertenecía a un grupo que se creó aquí mismo en Santiago de las Vegas, pero dejó de funcionar. Nos quedamos varios integrantes con energías y entusiasmo, y luego de varias reuniones surgió la idea de crear Movimiento Opositores por una Nueva República. Éramos poco más de 30 personas, recuerdo a Caridad Díaz Cabrera —ya fallecida—, Jorge Fernández Mora, Rolando Díaz Silva y mi esposa, Lourdes Esquivel, como los principales fundadores”.

La fecha escogida fue en homenaje a Pedro Luis Boitel, mártir de la oposición, que murió el 25 de mayo de 1972 en una huelga de hambre mientras se encontraba en prisión.

En aquel entonces ese grupo, de algunas decenas de hombres y mujeres, que tenía como objetivo “ponerle fin a la dictadura y transitar pacíficamente hacia la democracia”, comenzó a salir a las calles a distribuir impresos con los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Reunión de activistas del MONR. Foto del autor Lourdes Esquivel al frente del MONR. Foto del autor Iván Hernández Carrillo, Rosa María Payá y José Díaz Silva. Foto del autor

José Díaz Silva rememora con emoción sus primeras marchas pacíficas. “Salíamos desde la calle 16 de Santiago de las Vegas hasta el cementerio, alrededor de un kilómetro, y poco a poco fuimos sumando a más personas. Lo hacíamos en memoria de los asesinados por la dictadura. Han pasado muchos años, hemos hecho nuevas alianzas y tenemos mucho apoyo internacional, el objetivo sigue siendo el mismo, y los deseos de luchar se mantienen intactos”, afirma el líder opositor.

En la vida de Díaz Silva y en la supervivencia de este grupo opositor, en medio de momentos de dolor y tribulación, ha jugado un papel muy importante Lourdes Esquivel Vieyto, esposa de Silva, activista del MONR y Dama de Blanco.

“Próximamente cumpliremos 42 años de matrimonio, y Lourdes ha sido mi esposa, compañera, amiga y hermana de lucha. Todas mis prisiones han sido menos duras porque ella ha estado conmigo, es una mujer de principio y resistencia, y ha sido quien ha sacado el MONR adelante cuando mis hijos y yo hemos estado en prisión por nuestro activismo”, reconoce José Díaz Silva.

El matrimonio fue galardonado con el Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2019, patrocinado por un conjunto de organizaciones de América Latina y Europa, y el Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami.

Ambos han sufrido de cerca la furia del régimen de Cuba contra sus oponentes pacíficos. Sus hijos, José y Ernesto Díaz Esquivel fueron sancionados en 2004 a siete años de privación de libertad por un cartel que colocaron en un semáforo de Boyeros que decía “Abajo Fidel”, además les fue imputada la figura penal de “peligrosidad social predelictiva”.

De izquierda a derecha Berta Soler, José Díaz Silva y Laura Pollán. Foto de autor Año 2016 Parque José Martí, Santiago de las Vegas. Foto del autor Activistas del MONR 23 marzo 2018. Foto del autor Actividad realizada por el MONR con los niños de la comunidad 13 enero 2014. Foto del autor

En ese mismo año su padre fue detenido y sentenciado a cuatro años de prisión. En 2008, dos meses después de que Silva cumpliese su sanción, fue condenado a seis meses más.

“En 2009 hicimos una marcha con más de 300 personas, que salió del Parque Juan Delgado de Santiago de las Vegas, y luego de siete cuadras se nos tiraron encima tropas especiales, agentes de la PNR, la Seguridad del Estado y la brigada de respuesta rápida”, cuenta.

También en 2009, él y su hijo Ernesto fueron encarcelados hasta el 2010.

“Hemos sido víctimas de asaltos y robos a nuestras viviendas, nos han llevado a mí y mi familia hasta la ropa. Ya perdimos la cuenta de la cantidad de veces que hemos sido detenidos, multados, nos han dejado en autos de patrulla bajo el sol por horas y hasta nos han tapado la cara y sacado fuera de la ciudad para amenazarnos de muerte”, lamenta José Díaz Silva.

Producto al ensañamiento del MININT contra los hijos del matrimonio, en 2013 decidieron que Ernesto y José se exiliaran, mientras sus padres se mantuvieron dentro de la Isla al frente del MONR.

Una de las principales campañas que han mantenido los integrantes de este movimiento ha sido la liberación de todos los prisioneros políticos, que suman más de 130. Entre ellos se encuentran varios que pertenecen al MONR: Lázaro Rolando Quesel Barrueto, Osvaldo Rodríguez Acosta, Juan Miguel Pupo Arias, Oswaldo Herrera Hernández, Ernesto Arocha Carta, Silverio Portal Contreras y Augusto Guerra Márquez.

El pasado 23 de abril José Díaz Silva fue detenido, golpeado y multado con 3000 pesos por “violar” el Decreto-Ley 370. También le fue ocupado su teléfono celular por ser el dispositivo con el cual publicaba contenido contrario al régimen en las redes sociales.

El opositor también es uno de los principales promotores de Cuba Decide en la Isla. “Reconocemos y admiramos el trabajo de Rosa María Payá y apoyamos la realización de un plebiscito en Cuba donde se le dé la palabra a nuestro pueblo a decidir su futuro”.

“Creo que estamos a las puertas de un estallido social, dada la situación agravada de la crisis de hambre y miseria con el coronavirus. Aunque los cubanos siempre han vivido en la absoluta miseria, jamás se ha visto nada tan crítico como ahora”, aseguró Silva.

“Instamos a la dictadura a reaccionar, les está llegando su fin y están a tiempo de cambiar el rumbo de la historia y ponerle fin a tanta opresión”, finalizó.