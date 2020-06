MIAMI, Estados Unidos.- Un rapero cubano que se identifica en redes sociales como El Paisa Romero publicó este viernes en su cuenta de Facebook un tema dedicado al joven Hansel Ernesto Hernández Galiano, quien murió este miércoles a manos de la policía del régimen.

El crimen, que ocurrió en el barrio La Lima, municipio capitalino de Guanabacoa, fue denunciado en redes sociales también por la tía de Hansel Ernesto Hernández, Lenia Patiño.

El tema de Hip Hop denuncia el hecho, sobre el cual la prensa oficialista no se ha referido aún, con fuertes palabras: “Ver como muere tu juventud duele con cojones. Me pueden trincar [apresar] por tratar de ser sincero, pero estas noticas no salen en el noticiero”, reza una de las estrofas.

“Aquí hay un pueblo que llora de rabia, por eso fue que se calentó la funeraria”, y agrega, “que tristeza saber que los míos corren peligro, aguantando maltrato y crímenes de los esbirros (…) Me preguntan por qué emigro. ¿No lo sabes tú? Porque no hay vida ni futuro para la juventud”, dijo El Paisa Romero.

“Jamás pensamos verte tan joven en una caja. Tú no eras un santo, eras un tipo noble”, “Tú no merecías esa muerte tan prematura, sin calentura: ¡abajo la dictadura!”, rapea el cubano sobre la muerte de Hernández Galiano, un joven negro, de 27 años, en un barrio pobre de La Habana, a causa de un altercado con la policía, quienes desenfundaron sus armas de fuego contra un hombre desarmado, denunció Lenia Patiño y su familia.

Patiño confirmó este jueves el asesinato de Hansel Ernesto Hernández en su cuenta de la red social de Facebook: “Siento un profundo dolor por el asesinato de mi sobrino, cometido en la mañana de ayer en La lima, Guanabacoa, por dos patrulleros. Nosotros, los familiares, pedimos clemencia por este hecho tan cruel a manos de nuestra supuesta Seguridad Nacional, que de ninguna manera quede impune”.

“Un policía, un uniforme, no da derecho a asesinar de esa manera a nadie. Sabemos que los entrenan con defensa personal, deben portar sprays, tonfas, etc. ¿Por qué entonces tuvieron que acudir a su arma de fuego y quitarle un hijo a una madre, a un padre, un sobrino a su tía, un hermano a su hermanita menor…?”, escribió.