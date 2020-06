Alcalde de Miami-Dade cerrará playas del condado por el 4 de julio

MIAMI, Estados Unidos.- El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, anunció este viernes en un comunicado que cerrará las playas del Condado y cancelará eventos de más de 50 personas durante el fin de semana del 4 de julio, cuando se celebra el día de la Independencia de Estados Unidos.

De acuerdo al comunicado, Giménez dijo que este sábado emitirá una orden de emergencia para cerrar playas y parques desde el 3 y hasta el 7 de julio, después de que el Departamento de Salud registrara este viernes las cifras más altas de nuevos casos de COVID-19 en el Condado y a nivel estatal.

“A medida que continuamos viendo más resultados positivos de la prueba COVID-19 entre los adultos jóvenes y aumentos en las hospitalizaciones, he decidido que lo único prudente para detener este reciente aumento es tomar medidas enérgicas contra las actividades recreativas que ponen a nuestra comunidad en general en mayor riesgo”, dice el comunicado.

El alcalde dijo que la orden de emergencia prohibirá también desfiles en todo el Condado “por cualquier motivo”, y en motivo de que se den solo se permitirán cinco grupos de nos más de 10 personas y se requieren mascarillas y distanciamiento social.

“Los fuegos artificiales se deben ver desde la casa o desde un vehículo estacionado”, dice el comunicado que establece que el cierre pudiera extenderse “si las condiciones no mejoran y las personas no siguen las reglas de la ‘Nueva Normalidad’, que requieren el uso de máscaras siempre dentro de establecimientos comerciales y al aire libre cuando no es posible el distanciamiento social de al menos 6 pies”.

En el comunicado se informó que la Policía condal esta haciendo cumplir las medidas y cerrando negocios que las violen, y a los infractores de las órdenes de emergencia se les impondrá una multa penal de segundo grado de hasta 500 dólares y 180 días de en la cárcel.

“Después de todo el éxito que hemos tenido reduciendo la curva COVID-19, no podemos dar marcha atrás y sobrecargar nuestros hospitales, poniendo a nuestros médicos y enfermeras en mayor riesgo con más casos en la sala de emergencias”, reza el texto.

Las playas habían reabierto el pasado 10 de junio después de meses de cerradas para frenar la propagación del coronavirus, sin embargo, las cifras han roto récords por más de tres días consecutivos.

“Esta nueva orden estará dirigida a aquellos que son más irresponsables y ponen en peligro la salud de nuestra comunidad y nuestra recuperación económica”, sentenció Giménez.