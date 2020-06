Denuncian asesinato de joven habanero a manos de agentes de la policía

MIAMI, Estados Unidos.- Un joven cubano de nombre Hansel Ernesto Hernández Galiano fue asesinado a manos de oficiales de la policía del régimen según denunció su tía, Lenia Patiño, en la red social de Facebook.

El crimen, confirmado también por Cubalex, organización defensora de los derechos humanos y dirigida por la abogada cubana Laritza Diversent, ocurrió en La Lima, municipio Guanabacoa, La Habana.

Según Patiño, su sobrino fue asesinado “por dos patrulleros”, quienes utilizaron sus armas de fuego contra un hombre desarmado.

“Nosotros, los familiares, pedimos con clemencia que este hecho tan cruel, a manos de nuestra supuesta seguridad nacional, de ninguna manera quede impune”, escribió la tía de la víctima en Facebook.

La mujer, afligida, denunció que la policía debería cuidar de los ciudadanos y no hacerles daño, “porque un policía, un uniforme, no da derecho a asesinar de tal manera a nadie, si sabemos de sobra que les entrenan con defensa personal, y deben portar sprays, tonfas, etc. Por qué entonces tuvieron que acudir a su arma de fuego y quitarle un hijo a una madre, a un padre, un sobrino a su tía, un hermano a su hermanita menor”.

El asesinato de Hansel Ernesto Hernández Galiano se suma a una lista de denuncias de actos criminales y abuso de poder cometidos por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria de la Isla, muchos de los cuales han quedado impunes, según denuncias de ciudadanos cubanos y familiares de las víctimas.

El pasado mes de abril dos jóvenes adolescentes fueron violadas en una patrulla de policía por dos uniformados cubanos, luego de que estos las interceptaran en una avenida del municipio Marianao.

El suceso fue repudiado por decenas de personas que salieron a la calle a protestar en Indalla, donde residen las víctimas, en medio de la cuarentena por coronavirus establecida por el gobierno cubano.

El pasado año agentes de la policía de la provincia de Holguín asesinaron de un disparo por la espalda al joven Raidel Vidal Caignet, a quien después de muerto culparon de atacar a un agente policial. La madre de la víctima, Rosa Esther Caignet, busca desde entonces justicia para su hijo, basada en las declaraciones de un testigo del hecho.