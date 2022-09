MIAMI, Estados Unidos. — Cuentapropistas del municipio guantanamero de Baracoa denunciaron ante CubaNet la persecución que sufren por parte de las autoridades del territorio.

Osmel Noa Linares y Yorvenni Pérez Matos, quienes trabajan conduciendo bicitaxis, aseguran que la policía de esa localidad los obliga constantemente a pagar multas.

“Conduzco bicitaxi desde hace 23 años. En Baracoa no he trabajado en más nada. Aquí en Baracoa no hay trabajo”, declaró Noa Linares al ser cuestionado sobre las opciones laborales que tiene los lugareños.

Según este bicitaxista —término con el que se les conoce popularmente—, el trabajo por cuenta propia es la única manera que tiene para poder subsistir.

“Es un trabajo duro, pero es lo que tenemos que hacer para poder mantener a la familia. Pasamos trabajo. A ratos nos piden los documentos de nosotros y los del bicitaxi y nos ponen la multa ahí mismo”, explicó Noa Linares.

Yorvenni Pérez Matos, de 34 años, es bicitaxero desde hace 14 años y ha sido multado varias veces por la policía.

“En varias ocasiones he sido multado por la policía con multas de 4 000, 8 000 pesos. Hay que trabajar a veces día y noche para poder pagar la multa y así no ir a prisión”, señaló el baracoense.

Sobre el trato de la policía, Osmel Noa sostuvo que en ocasiones pareciera que los agentes lo que quieren es “meterte preso”.

“Te amenazan, te humillan. Te ponen multas de 5 000 o 7 000 pesos para pagar en 72 horas. Ya eso es meterte preso, porque en tres días no puedes pagarla”.

El pasado año, Matos y muchos otros cuentapropistas de Baracoa se vieron afectados por la pandemia de COVID-19. En aquella ocasión, el bicitaxista denunció la imposibilidad de sacar los permisos necesarios para ejercer su labor.

