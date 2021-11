MIAMI, Estados Unidos. — Dos bicitaxeros de la provincia de Guantánamo recibieron sendas multas de 4 000 pesos cubanos (CUP) por cargar pasajeros sin tener sus papeles en regla.

Yorvennis Pérez e Ismael Matos, residentes del municipio de Baracoa, aseguraron a CubaNet que las sanciones recibidas son abusivas y advirtieron que el bicitaxi es el único medio que tienen para ganarse la vida.

“Yo trasladaba a una muchacha de ´la central´ hasta el policlínico y en La Pasada estaban los inspectores. Yo paré, le cobré cinco pesos a la muchacha y los inspectores me llamaron. Le expliqué que no tenía papeles, que los tenía vencidos. Y ellos me pusieron 4 000 pesos de multa”, explicó Pérez.

Algo similar ocurrió con Ismael Matos, quien fue multado por trasladar a un pasajero del hospital al reparto Cabacú.

“Dicen que estamos autorizados a trasladar solo pasajeros enfermos del hospital. No podemos cargar a nadie sin papeles”, expresó.

Pese a reclamar las sanciones por considerarlas injustas, el gobierno local se niega a revocarlas.

Ambos bicitaxeros temen que las autoridades puedan llevarlos a la cárcel por impago de multas y recordaron que el monto a pagar va subiendo a medida que pasa el tiempo.

Pérez y Matos, al igual que otros cuentapropistas de Baracoa, se han visto afectados por la pandemia de COVID-19. En su defensa, alegan que el Estado no les ha dado la posibilidad de sacar los permisos necesarios para ejercer su labor.

En el caso de Matos, indicó que pasó seis meses sin poder trabajar, pidiendo dinero. Hasta ahora, el gobierno solo le ha permitido trabajar con pacientes de un hospital local.

