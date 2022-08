MIAMI, Estados Unidos- Varios cubanos libres en Canadá enfrentaron este fin de semana a funcionarios del régimen de La Habana, entre los que se encontraba el embajador de Cuba en ese país, Héctor Igarza, y el presidente de la Liga Nacional de Voleibol, Ariel Sainz, en el partido semifinal de la Copa Panamericana de ese deporte celebrada en Gatineau-Ottawa.

Yanel Raúl Nieves, miembro de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, transmitió en vivo el encuentro con los funcionarios, a quienes tildó de traidores y les cuestionó su presencia en un juego de voleibol mientras el pueblo cubano no tiene electricidad o qué comer.

“Aquí vivimos en un país de libertad, tenemos libertad económica, (…) y cada vez nosostros tenemos que ponernos los pantalones y caerle a esta gente donde quiera que se metan”, dijo Nieves poco después de terminar el partido y en camino a encarar a los comunistas.

“Mataron a niños, los mandaron a morir”, le dijo Nieves a Igarza y a sus acompañantes, que se mantuvieron inamovibles mientras los cubanos libres les gritaban Patria y Vida, y les cuestionaban por la crisis en la isla.

“Usted señor, con los años que tiene debería sentir vergüenza. Usted no representa al pueblo cubano. En Cuba me hubieran mandado la policía. ¡Traidores!, la gente en Cuba no tiene comida, la gente en Cuba no tiene electricidad, la gente en Cuba pasa hambre, los niños se mueren en los hospitales, ¿y ustedes qué hacen?, sentados aquí. ¡Pónganse a trabajar!, les gritó Nieves.

Mientras los funcionarios del régimen permanecieron sin replicar los cuestionamientos, los cubanos libres denunciaron a gritos en el anfiteatro donde tuvo lugar el juego que “la gente está muriendo en Cuba y ustedes vienen a mirar un juego. ¡Abajo Fidel Castro! ¡Abajo Raúl Castro! ¡Abajo la dictadura! ¡Cómplices!”

Poco después del intercambio la seguridad del anfiteatro pidió a los presentes abandonar el lugar, y ante la huida de los comunistas los cubanos les advirtieron que escenarios como ese iban a enfrentarlos cuando el pueblo de Cuba despertara.

“Esto es lo que va a suceder el día de mañana en Cuba, esto es lo que va a suceder con el pueblo libre, que lo tienen preso. Los van a repudiar donde quiera que se metan”, sentenció.

