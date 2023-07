MIAMI, Estados Unidos. — El académico cubano Osmany García Zaldívar, doctor en Física y profesor e investigador en la Universidad de La Habana, denunció el pésimo estado en que se encuentra la playa de Guanabo, balneario ubicado al este de La Habana.

García Zaldívar aseguró en redes sociales que Guanabo “es un vertedero”. En la publicación, mostró imágenes donde se aprecia cómo la arena llena de latas de cerveza y refresco, así como otros desechos.

“Hoy fui a Guanabo después de varios años. ¡Es lamentable, pero es un vertedero! Somos un pueblo carente de educación y civismo, carente de respeto por la naturaleza y por el bienestar común”, escribió García Zaldívar en su cuenta de Twitter.

El profesor sostuvo que escenas de ese tipo solo se ven en Cuba.

“Lo que más rabia me da es que cuando están en otro país no se les ocurre hacer esas cochinadas”, agregó García Zaldívar.

Hoy fui a Guanabo después d varios años.

Es lamentable, pero es un vertedero!

Somos un pueblo carente d educación y civismo, carente d respeto por la naturaleza y por el bienestar común. Lo q más rabia me da es q cuando están en otro país no se les ocurre hacer esas cochinadas. pic.twitter.com/9T0oGVqEMs — ogarciazaldivar (@ogarciazaldivar) July 26, 2023

Cuestionado sobre la falta de cestos de basura en la playa, el académico sostuvo: “Es cierto, pero está la opción de meter tu basura en una bolsa y botarla en uno de los tanques de la calle. En la arena hay unos cesticos de madera que son insuficientes, pero ni siquiera se toman el trabajo de llevar la basura y acomodarla alrededor de estos”.

García Zaldívar insistió en sus comentarios sobre la falta de cultura y de civismo de muchos cubanos.

“El problema de fondo no es de reciclar, es un tema de cultura, de civismo, de respeto por los bienes públicos. Reciclar es un paso más adelante al que no llegarán ni fuera de Cuba ni dentro, porque no fueron educados como para que eso les importe”, agregó.