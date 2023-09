MIAMI, Estados Unidos. – Alberli Arias, un joven cubano detenido en Rusia junto a otros 17 migrantes de la Isla con órdenes de deportación, informó este martes que su grupo estaba siendo presionado para unirse al Ejército.

En declaraciones ofrecidas al canal América TeVe, el cubano retenido en la ciudad de Volgogrado por falta de documentación, dijo que la firma del contrato militar les proporcionaría un salario y ciudadanía rusa.

Según Arias, las autoridades del centro migratorio les están “poniendo muy costosa” la operación de comprar sus boletos para el vuelo de deportación a Cuba con el fin de que cedan y se alisten en el Ejército.

“Hay muchos compañeros que podrían hacer esto, pero les da miedo que el Estado cubano les haga algo, o que el Estado ruso les haga algo. Es como una tortura psicológica. Nos tienen aquí para que por desesperación ocupemos esa opción”, resaltó el joven cubano.

Asimismo, Arias expresó inconformidad con la situación que atraviesa y el deseo de salir del centro de detención ruso.

“Quiero que le den solución a esto. Yo no he hecho nada, no he matado a nadie, no he cometido ningún delito. Que me ayuden, que me saquen de aquí”, demandó.

Por su parte, los medios oficiales cubanos anunciaron recientemente que al menos 17 personas fueron detenidas en la Isla por su vínculo con una red de tráfico de personas que se dedicaba a reclutar cubanos para integrarse al Ejército ruso.

Aunque hubo denuncias previas, la presencia de cubanos en este conflicto fue confirmada cuando en agosto dos jóvenes de 19 años, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en un video que habían sido engañados sobre un viaje a Rusia.

En la grabación los jóvenes explicaron que habían firmado un contrato (en ruso) para ir a trabajar allí, pero en realidad iban para unirse al Ejército de ese país. Además, dijeron encontrarse sin documentos (que les fueron retirados) y aseguraron que había muchas más personas en su situación.

También en fechas recientes activistas ucranianos del equipo “Resistencia Cibernética” entregaron a la organización internacional de voluntarios InformNapalm “evidencia única del reclutamiento, entrenamiento y transferencia a Rusia de unidades enteras de mercenarios cubanos”.

El sitio digital de InformNapalm expuso las fotos de los 199 pasaportes de cubanos reclutados por los rusos.