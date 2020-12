MIAMI, Estados Unidos. – Varios miembros del Movimiento San Isidro, grupo disidente que aglutina a artistas independientes, anunciaron este lunes que romperían el cerco policial que pesa sobre ellos desde hace dos semanas.

A través de un comunicado, los activistas aseguraron que saldrían a las calles a hacer uso de sus derechos elementales como ciudadanos.

“El gobierno ha demostrado de todas las maneras posibles que no quiere diálogo y que está dispuesto incluso a recurrir a la violencia, con tal de no cejar en la violación constante de nuestros derechos humanos y ciudadanos. Hemos esperado por dos semanas que la Seguridad del Estado quite la vigilancia a nuestras casas y nos permita volver a nuestras vidas y ocupaciones. Como no ha ocurrido, dejamos explícita nuestra decisión de hacer uso de nuestros derechos elementales y responsabilizamos al Estado Cubano de cualquier acto agresivo y arbitrario en nuestra contra. Somos mujeres y hombres libres y nuestras casas no son calabozos”, señala la declaración.

El mensaje de los activistas insiste en la liberación del rapero contestatario Denis Solís y también de Luis Robles, joven que se manifestó pacíficamente en el boulevard de San Rafael y que ya fue acusado de desacato.

“A esta demanda, sumamos el reconocimiento por parte del Estado Cubano de la ciudadanía plena a todos los cubanos dispersos por el mundo. Que volvamos a ser, también desde la legalidad formal, un solo pueblo”, añade el comunicado.

El artivista Luis Manuel Otero Alcántara también anunció a través de su cuenta de Facebook que saldría a la calle en los próximos días.

“Yo, Luis Manuel Otero Alcántara, voy a salir. No sé si hoy, no sé mañana, no sé si pasado (…) No sé que ellos vayan a hacer con uno (…) ¿Cuál es el delito para yo estar encerrado dentro de mi casa? Mi casa no es una prisión”, sostuvo el artista visual.

En la tarde de ayer fueron detenidos el promotor y productor Michel Matos y el periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez, quienes permanecían bajo arresto domiciliario con vigilancia policial de 24 horas.

