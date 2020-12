MIAMI, Estados Unidos. – El analista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner dedicó su más reciente podcast a las reformas económicas adoptadas por el régimen de la Isla bajo el eufemismo de “Tarea Ordenamiento”.

“Como se sabe Cuba adopta reformas económicas, no políticas sino económicas”, señaló el columnista cubano residente en Miami. “Raúl Castro, que es quien manda desde el Partido Comunista no cree en las reformas políticas. Tiene 89 años y morirá al frente de la nave. Ha hecho nombrar a Miguel Díaz-Canel como presidente y ha resucitado el premierato con Manuel Marrero, pero los cubanos saben que ni uno ni otro tienen mando realmente”, agregó.

Según Montaner, norteamericanos y ciertos cubanos exiliados “piensan que una vez iniciadas las reformas económicas las políticas caerán por su propio peso”. Sin embargo, él no está seguro de que eso sea cierto. “Tal vez los cubanos vivan mejor, pero no creo que haya reformas políticas como consecuencia de las económicas, por supuesto”, aclara.

Para el analista, el futuro de la Isla podría reproducir la historia de otros países de la región, incluso su propio pasado: “Durante muchos años en América Latina han convivido el capitalismo y la dictadura. Esos fueron en Cuba los generales Machado y Batista. En la vecina República Dominicana durante 31 años mandó Rafael Leónidas Trujillo con mano de hierro. Venezuela, Colombia, Argentina, toda Centroamérica menos Costa Rica, conocieron dictaduras capitalistas”.

Según Montaner, “el régimen cubano estudia el modelo de reforma china y vietnamita pero no sabe qué hacer: quiere mejorar la triste situación de las personas pero sin arriesgarse a perder el poder. En algún momento entenderá que no es posible conservar esa manera absurda de hacer las cosas y alguna persona del aparato se enfrentará con la realidad. Hay que liquidar el sistema. El problema es que el comunismo no funciona. Así de simple”, terminó.

