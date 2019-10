Madre de bebé fallecida en Cuba por vacuna PRS responde a Díaz-Canel.

MIAMI, Estados Unidos.- Después de que Miguel Díaz-Canel emitiera este lunes un tuit de condolencias a la familia de la bebé cubana que falleció luego de recibir una vacuna, la mamá de la niña, Yaíma Caballero Peralta, respondió al gobernante cubano a través de sus redes sociales.

“Es una pena que le importe más lo que digan los adversarios que lo que sientan los padres, mi niña se llamaba Paloma Domínguez Caballero, y la pérdida fue triple, porque la mataron a ella y a sus padres”, escribió Caballero Peralta.

La respuesta de la mamá vino a causa de un escueto y tardío tuit en el que Díaz-Canel escribió: “Dolorosa pérdida de bebé Paloma. Condolencias a sus padres. #MINSAP investiga y cuida celosamente a otros niños afectados. Ofende y lastima manipulación política de adversarios. Nada más importante que un niño para la #RevoluciónCubana”.

Poco después de la primera publicación, Caballero Peralta dijo que recibió la llamada del director nacional del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), quien además de darle el pésame le dijo que la causa de la muerte de Paloma Domínguez Caballero no fue la vacuna PRS “sino algo que sucedió en el policlínico Betancourth Neninger”.

A Yaíma Caballero Peralta le dijeron que “dicha vacuna fue usada en el resto del país y no tuvo ningún tipo de consecuencias”, por lo cual se cuestionó en redes: “Es decir que al final sí fue negligencia del policlínico? Enfermera? Lo digo porque muchos dicen que Cuba no tiene la culpa de nada porque la vacuna es de la India al final todos sabemos que la culpa no la va a tener nadie, solo aparecerán las causas, pero culpable no creo”.

Yaíma Caballero llegó el pasado lunes 7 de octubre con su bebé Paloma Domínguez Caballero al policlínico “Betancourt Neninger”, en Alamar, con el objetivo de ponerle la vacuna triple bacteriana.

La niña falleció 48 horas más tarde en el Hospital Infantil Borrás Marfán, del Vedado, después de haber pasado incluso por el Hospital Naval.

Después del escándalo, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) salió del largo silencio gubernamental y emitió un comunicado el sábado 12 de octubre, en el que reconoció la muerte de la niña y la hospitalización de otros cuatro menores.

Al respecto aseguraron que los fatales eventos se produjeron como resultado de un incidente “adverso asociado a la vacunación”, pero no dieron más detalles.

“A nosotros no nos han contactado para nada”, dijo Caballero Peralta en su cuenta de Instagram el domingo refiriéndose a la poca solidaridad recibida por las instituciones cubanas.

La vacuna recibida por la niña es PRS: paperas, rubiola y sarampión, y se ha usado durante años en Cuba.