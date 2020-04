MIAMI, Estados Unidos. – Adriano Masjuán Abad, estudiante de enfermería técnica del Hospital Calixto García, denunció la mala alimentación que reciben los pacientes contagiados con el nuevo coronavirus en varios centros hospitalarios de La Habana.

El joven, que dio positivo al SARS-CoV-2 el pasado martes, señaló en Facebook que, en hospitales como el Salvador Allende, del municipio del Cerro, “las comidas no llegan en tiempo” y los pacientes “andan con el estómago vacío”.

Aunque Masjuán Abad señala que “las atenciones de los médicos son excelentes”, hizo hincapié en el tema de la alimentación, ya que los pacientes como él “enfrentan tratamiento de retrovirales que son muy fuertes”.

“Nos deben dar seis comidas y nunca he tenido el placer de probar las seis, en otros centros hospitalarios y de aislamiento he visto que las atenciones son buenas, ¿por qué en este centro no?”, cuestionó el estudiante.

Masjuán Abad también criticó irregularidades en el protocolo de detección de los casos positivos al virus y a la COVID-19.

“Las personas que tuvieron contacto directo conmigo fueron aislados y aún no se le han hecho las pruebas correspondientes para descartar puesto que dentro de mis contactos hay personas hipertensas, mi prueba de la PCR aún no se ha confirmado y me encuentro con pacientes con PCR positivo, o sea me están dando tratamiento de positivo cuando aún no se sabe si lo soy realmente y ha pasado más de 48 horas”, detalló.

El joven pidió ayuda a las autoridades de la salud para resolver la situación cuanto antes.

“Solo me saben decir espera, pero no puedo esperar más. He llamado, pedido ayuda por todos los medios posibles, pero no me dan respuesta, es un tema muy serio el tratamiento que estamos haciendo para no tener la alimentación adecuada”.

El pasado 8 de abril las autoridades sanitarias de Cuba informaron que 25 profesionales de la salud (14 médicos, 8 enfermeras, 2 técnicos y un chofer de ambulancia) habían dado positivo al nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Hasta ayer se mantenían ingresados en centros hospitalarios y de aislamiento un total de 2501 pacientes, nueve en estado crítico y tres en estado grave. La cifra de muertes por COVID-19 se mantiene en 21.