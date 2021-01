Correos de Cuba, poco CUP para pagar remesas

MIAMI, Estados Unidos.- Desde los primeros días del año que recién comienza la Empresa Correos Cuba paralizó las entregas de remesas familiares enviadas desde el extranjero. Los funcionarios consultados en las oficinas de correo alegan que los camiones de la agencia de seguridad TRASVAL llegan sin el depósito, o no llegan.

El día 30 de diciembre en la mañana, Allesa Oduardo recibió la notificación del dinero que su familia le envió para los días festivos de fin de año. “Fui a cobrarlo y había miles de personas, estuve horas en la cola, pero no alcancé, se acabó el dinero”, dijo Allesa a CubaNet.

A finales de diciembre la principal empresa gubernamental de servicios postales justificó la suspensión del pago con la llegada del “Día Cero”, que impuso el CUP como única moneda oficial en la Isla. Iniciado este mes de enero las oficinas de correos que reciben el depósito en CUP ya no cubren la creciente demanda.

Oficina de Correos Cuba, Infanta, Centro Habana. Oficina de Correos en Infanta, Centro Habana. Oficina de Correos en Infanta, Centro Habana. Oficina de Correos en Infanta, Centro Habana. Oficina de Correos Cuba, Calzada del Cerro.

Allesa relató que las colas se forman desde las 6 de la mañana. “Nos dan las 3 de la tarde y no llega el carro para el depósito. Ellos (funcionarios) dicen que no tienen dinero para pagarnos, porque con el cambio de moneda tienen que pagarnos en pesos, y no hay. Es que ya ese dinero vino del extranjero y está en el Banco; utilizan nuestro dinero y no les alcanzan la nueva moneda para pagar (…) El dinero que me enviaron era para los días festivos”.

En la oficina de correos ubicada en la calle Obispo, varias de las personas que esperaban por la llegada del depósito de remesas declararon haber recibido la notificación desde el 28 de diciembre. “El gobierno no estaba preparado para eliminar el CUC”, exclamó un señor de unos 60 años que debatía el tema en la cola.

CubaNet recorrió varias oficinas de correos y constató las colas de personas para cobrar las remesas. Sin embargo, la liquidez existente en las oficinas no garantiza que todas las personas alcancen a cobrar el dinero, o se produzca otra suspensión inesperada de los pagos.

El envío de remesas familiares a través de Correos Cuba cobró auge tras el anuncio de las sanciones estadounidenses a la compañía financiera cubana Fincimex, por sus vínculos con el ejército.

El envío internacional a través de la oficina estatal es desde 50 hasta 24 000 CUP, según el cambio de la moneda actual. Correos Cuba es la principal empresa del gobierno de servicios postales.

Oficina de Correo Cuba en Obispo, Habana Vieja. Anuncio en oficina de Correos Cuba, calle Obispo, Habana Vieja.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.