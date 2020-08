CIMEX permite compra de un módulo por persona en plataforma TuEnvio.cu

LA HABANA, Cuba.- La corporación estatal cubana CIMEX S.A avisó a sus usuarios que desde este sábado se implementó “un nuevo mecanismo para la regulación de compras” en las tiendas de comercio electrónico TuEnvio.cu y Villa Diana, publicó el medio oficialista 5 de Septiembre. La plataforma permite comprar un módulo diario y para el control el sistema toma los datos de pago de cada usuario.

“La comprobación se realiza una vez que usted efectúa el pago que es cuando la tienda puede verificar desde qué medio usted está pagando, por lo que alertamos, la devolución de una segunda compra entra en el plazo establecido para las devoluciones de hasta 72 horas”, dijo la empresa estatal.

En otras palabras, si se ejecuta una segunda compra por error el mismo día, el usuario está obligado a realizar un pedido de devolución para poder recuperar su dinero. Por esta razón, CIMEX recomienda que “no intenten comprar más de una vez o con distintos usuarios, pues la medida está asociada al medio de pago y no a los usuarios”.

La empresa estatal reconoció que “se han ido aplicando variantes técnicas que no han sido efectivas hasta el momento”. Los compradores con interés en adquirir productos más de una vez burlaban el control en la plataforma creando más de un usuario.

“No me molesta insistir un día si es necesario para comprar en TuEnvio.cu, lo que más me molesta es la escasez. No hay productos que comprar”, dijo a CubaNet Manuel González, usuario de la plataforma.

Las nuevas medidas tienen como objetivo “lograr que una mayor cantidad de personas sean alcanzadas por esta modalidad de ventas, además de combatir el acaparamiento y la reventa utilizando el comercio electrónico como fuente”, explica el correo electrónico enviado por CIMEX.

TIenda online TuEnvio.cu Foto del autor TIenda online TuEnvio.cu Foto del autor TIenda online TuEnvio.cu Foto del autor TIenda online TuEnvio.cu Foto del autor TIenda online TuEnvio.cu Foto del autor TIenda online TuEnvio.cu Foto del autor

Un equipo de CubaNet trató de operar en la plataforma para chequear su funcionamiento, pero al primer intento se mostró el siguiente escrito: “En estos momentos no estamos recibiendo nuevas órdenes hasta procesar el alto volumen de órdenes recibidas”.

Las compras online permiten evitar el contagio de la COVID-19, sin embargo, en Cuba este mecanismo está dando sus primeros pasos desde el lanzamiento de la plataforma TuEnvio.cu hace algunos meses, pero el sistema ha detenido su funcionamiento en varias ocasiones por problemas técnicos.

Recientemente se crearon en La Isla los llamados “grupos de enfrentamiento popular”, conformados por sectores estatales del propio pueblo para combatir de forma “seria y enérgica” a los llamados coleros y acaparadores en las tiendas estatales, las formas digitales también tuvieron que modificarse para este fin.