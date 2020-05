Régimen cubano reconoce caos con TuEnvío.cu: “no estábamos preparados”

MIAMI, Estados Unidos.- Las autoridades de la corporación estatal CIMEX dijeron en el programa Mesa Redonda que el comercio virtual en la Isla no ha salido como esperaban en todos los lugares, pero que pretender “perfeccionar” el servicio con una nueva plataforma y la apertura de nuevos comercios.

En sus declaraciones al programa oficialista de la televisión cubana Héctor Oroza Busutil, presidente de la estatal corporación CIMEX, dijo que, aunque la empresa del conglomerado militar GAESA “ya tenía una experiencia de 13 años”, no pudo manejar la demanda disparada con la actual situación de la pandemia en la Isla.

La plataforma de tiendas virtuales TuEnvío.cu comenzó su desarrollo en el mes de noviembre de 2019, aseguró Oroza Busutil, por lo que su implementación en la actual crisis desató un total caos.

“Tenemos que reconocer que no estábamos preparados. No fuimos capaces de prever el crecimiento que tendría la demanda a partir de las medidas propuestas y aprobadas el 9 de abril para enfrentar el Covid-19. Además, la organización de los procesos y la cantidad de personal preparado que se requiere no se ajusta a estas condiciones”, admitió.

La corporación CIMEX anunció el cierre paulatino de las tiendas ante las innumerables quejas que ha recibido la plataforma de comercio electrónico, pero en el mismo programa Oroza Busutil dio marcha atrás al anuncio y dijo que se trata de un “proceso escalonado de actualización” y prometió “agilizar el proceso de facturación y reducir al máximo las ventas de mercancías sin existencia”.

“Se trabajó intensamente para realizar las modificaciones necesarias. Las tiendas virtuales no se van a cerrar, llegaron para quedarse y se van a desarrollar hasta que cumplan con los requisitos necesarios y además con un proceso de mejora continua”, aseguró.

El funcionario de CIMEX dijo que la corporación estatal busca la integración de TuEnvio con EnZona, “que es otra pasarela usada en el comercio electrónico nacional, trabajo que debe estar concluido al cierre del mes de mayo”, y agregó que desde el pasado 29 de abril, “desde el punto de vista tecnológico”, TuEnvío “está funcionando de manera estable, pero se mantienen problemas por resolver y para lograr su funcionamiento eficiente de manera integral”.

“Hay un equipo de trabajo conformado por especialistas de las actividades que intervienen en los procesos, la mayoría jóvenes calificados y profesionales, con mucha voluntad y compromiso de sacar adelante este proyecto”, expresó.

El presidente de CIMEX aseguró las devoluciones pendientes son una prioridad para las autoridades correspondientes, “la actualización del inventario de manera automática, los atrasos de las entregas de las compras y las respuestas de atención al cliente en cada una de las tiendas”.

Por su parte, la vicepresidente comercial de CIMEX, Rosario Ferrer San Emeterio, admitió que las condiciones en las cuales se desarrolló el comercio electrónico en la Isla “no han sido favorables”.

“Primero se produjo un desplazamiento de la demanda a esta modalidad de venta y las condiciones de infraestructura en las que ha tenido que crecer no son las adecuadas; se valoró una lógica de crecimiento estimada que quedó por debajo de lo que impuso esta dinámica del aislamiento en el país por lo que no previmos enfrentar un crecimiento en órdenes superior al 60 %”.

En el programa los directivos de CIMEX anunciaron además que para el mes de mayo y de forma paulatina se pondrán en marcha dos tiendas virtuales más en la Habana con la plataforma EnZona, una en el municipio Diez de octubre y otra en La Habana Vieja. “En el resto de las provincias se abrirá una tienda ubicada en el municipio cabecera y la velocidad con que se avance dependerá de la estabilización de las plataformas”.