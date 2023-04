MADRID, España.- La Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) devolvió a Cuba este domingo a 64 migrantes cubanos (54 hombres y 10 mujeres) por el Puerto de Orozco, en Bahía Honda, Artemisa.

Los balseros, residentes en las provincias de Matanzas y Mayabeque, habían salido de la Isla de manera irregular y fueron interceptados por la USCG en seis operaciones en el Estrecho de la Florida.

#BREAKING @USCG Cutter Issac Mayo's crew repatriated 64 people to Cuba, Sun.

"Anyone attempting to enter the U.S. illegally by sea will be rescued & repatriated & those who land will be apprehended & processed for removal." – LCDR Beal, D7. https://t.co/GSIxLUUpdH@USEmbCuba pic.twitter.com/mxY3JNkvEW

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) April 2, 2023