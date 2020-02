MIAMI, Estados Unidos.- Para el canciller cubano Bruno Rodríguez es muy importante que los estadounidenses puedan viajar a la Isla, mucho más que los cubanos puedan salir o entrar a ella. Así lo hizo saber el funcionario cubano luego del Discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump, celebrado este martes.

En una publicación en Twitter, como ya es costumbre, Bruno Rodríguez habló de las cosas que deben cambiar de Estados Unidos para con Cuba, como el “embargo”, las sanciones a los vuelos, y las visas a los cubanos, sin embargo, al final de su tuit, dijo que se debería restablecer la “libertad” de viajar a Cuba a los estadounidenses.

“Si el pdte Trump (Estado de la Unión) quisiera apoyar al pueblo de #Cuba, tendría que levantar el bloqueo genocida, reanudar vuelos prohibidos y otorgar visas a los cubanos. Debería restablecer la libertad de viajar a Cuba a los estadounidenses”, escribió.

Bruno Rodríguez buscó responderle al presidente estadounidense, quien en su discurso se refirió a los cubanos y aseguró que apoya “las esperanzas de los cubanos, nicaragüenses y venezolanos de restaurar la democracia”.

Esta insistencia, ya había abogado anteriormente por los estadounidenses, ha provocado que los usuarios cubanos estallaran contra el funcionario en la misma red social.

El periodista, profesor e investigador cubano José Raúl Gallego arremetió contra el diplomático: “Ministro, ojalá usted se preocupara tanto por las libertades de los cubanos como lo hace por las de los estadounidenses”.

Otro usuario, por su parte, escribió: “Reanudar vuelos prohibidos y otorgar visas, esto me suena. Cuba no deja entrar a los médicos nacidos en Cuba … Cuba no deja salir a la mayoría de los opositores disidentes cuando les da la gana”.

“Que clase cara de palo compadre, yo creo que usted dice esas cosas para que uno pierda los papeles. Y los regulados? Y los que no pueden entrar? Y la usura a las que nos someten con el pasaporte y sus prórrogas? Nada cambió cuando Obama, cuál es el cuento? Embuste y baba”, le contestó otro cubano en la red social a Bruno Rodríguez.

