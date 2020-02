Yotuel Romero: “si estamos igual que antes del 59, de qué sirvió la revolución”

View this post on Instagram

Dice Johana Tablada (funcionaria del Gobierno de Cuba) contestando a la canción “Ojalá pase” que “En Cuba hay pobreza pero no miseria”. Supongo que en un país donde todos tienen lo mismo, principio básico del comunismo que nos enseñaron, si todos tienen lo mismo entonces TODOS TIENEN POBREZA. Me parece muy fuerte que su queja es que hayamos sugerido MISERIA y su defensa es que SÓLO hay POBREZA. Al menos lo reconocen 🤦🏾. También añade en tono de defensa que ya en Cuba había pobreza antes del 1959… ok entonces yo me pregunto… 🤔 si estamos igual que antes del 59, de que sirvió la REVOLUCIÓN?? Y en cuanto a sus acusaciones de que yo vendí mis principios le contestaré que perdón pero no están a la venta y gracias a Dios en el mundo exterior, ese que no quieren ver, nadie me los decomisa ni me los expropian 🙏🏾 Para decir todo eso señora mejor no diga nada. Gracias #ojalápase Estas fotos son el día a día de La Habana en cada esquina. Miseria o pobreza? Que dicen ustedes? 🤷🏾