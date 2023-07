MIAMI, Estados Unidos. — El sociólogo, politólogo, catedrático y escritor argentino Atilio Borón arremetió contra el cantautor Fito Páez luego de que este criticara al régimen cubano en una reciente entrevista.

Borón, un abierto defensor de la Revolución castrista, aseguró que las declaraciones de Páez eran “muy lamentables” y le pidió no minimizar el impacto del embargo impuesto por Estados Unidos.

“¿Cómo hubieras reaccionado vos si durante 64 años o 64 días no hubieras podido reemplazar una pieza de tu teclado electrónico? Estarías loco, haciendo un escándalo por todo el mundo”, señaló Borón sobre las impresiones ofrecidas por el autor e intérprete de Mariposas Technicolor a la plataforma independiente El Toque.

La polémica en Cuba en torno a la figura de Fito Páez se desató hace varias semanas cuando el Ministerio de Cultura (MINCULT) censuró la proyección del documental La Habana de Fito, del cineasta Juan Pin Vilar, en la sala El Ciervo Encantado. Posteriormente, la Televisión Cubana emitió el material en directo y de manera ilegal, pese a las advertencias de Juan Pin Vilar de no hacerlo.

La emisión de La Habana de Fito en la televisión de la Isla contó con un panel de voceros oficialistas, quienes aseguraron que el cantautor había sido manipulado por Juan Pin Vilar para hacer declaraciones “incómodas” contra el Gobierno cubano.

Ese análisis no pasó inadvertido para Fito Páez, quien no dudó en responder a las autoridades de la Isla.

“Intentar acusarme de ingenuo o presentarme como una persona manipulable habla de lo poco que me conocen. Es una falta de respeto, por otro lado. Para que quede clarísimo, aquí Juan Pin no ejerció ninguna manipulación porque yo no soy un hombre manipulable y tengo mis ideas clarísimas”, dijo Páez, quien sostuvo, además, que “el régimen cubano no representa al pueblo”.

“Yo soy amigo del pueblo cubano, no soy amigo de ellos (el Gobierno). (…) Yo sí soy amigo del pueblo cubano. Y voy a estar allí hasta las últimas consecuencias con lo que haya que hacer”, expresó.

Por su parte, Atilio Borón apuntó que los cubanos llevaban 64 años aguantando el “bloqueo” de EE. UU.

“Vos no podés ser tan irresponsable de decir lo que estás diciendo. Porque sos una figura de una gravitación extraordinaria y merecida. Sos un gran artista. Pero pensá un poquito al hablar en política, no te dejes manipular por las discográficas, ni por la mafia de Miami”.