MADRID, España.- El régimen cubano “no representa al pueblo cubano”, declaró el cantautor argentino Fito Páez en reciente entrevista con El Toque. “Yo soy amigo del pueblo cubano, no soy amigo de ellos (el Gobierno). (…) Yo sí soy amigo del pueblo cubano. Y voy a estar allí hasta las últimas consecuencias con lo que haya que hacer”, expresó.

Estas declaraciones fueron a raíz de la censura en la Isla al documental La Habana de Fito, dirigido por Juan Pin Vilar y producido por Ricardo Figueredo; y para el que, según las autoridades cubanas, Fito Páez se dejó manipular.

“Intentar acusarme de ingenuo o presentarme como una persona manipulable habla de lo poco que me conocen. Es una falta de respeto, por otro lado. Para que quede clarísimo, aquí Juan Pin no ejerció ninguna manipulación porque yo no soy un hombre manipulable y tengo mis ideas clarísimas”, dijo al respecto.

En la conversación con el citado medio el intérprete de “El amor después del amor” explicó que vio el documental y le gustó el último corte.

“También estuve al tanto de lo que sucedió primero con la suspensión de los tres filmes programados en el espacio de El Ciervo Encantado. Ahí comienza a haber un poquito de ruido, ¿no? sin ninguna explicación aparente, que es como parece que funcionan las cosas en Cuba, lamentablemente. A estas alturas, estar explicando que las cosas no son de una sola manera parece, por lo menos, paleolítico o medieval. Hay gente que todavía sigue atorada en este tipo de cuestiones”, agregó.

Tras haber sido censurada su proyección en la sede del grupo de teatro El Ciervo Encantado, el documental fue exhibido en el programa Espectador Crítico del Canal Educativo de la televisión cubana, en una versión que no es la definitiva y en una copia de mala calidad; y no solo sin la autorización de su director, sino también en contra de su voluntad.

Sobre ello, Fito Páez dijo que había sido “un movimiento infantil” por parte del Gobierno cubano y “una especie de antigua tradición de manipulación de los hechos”.

“La palabra manipulación va a cobrar valor, aquí y ahora, porque hacen la pasada del documental en la televisión abierta, de un día para el otro, sin permiso de Juan Pin; sin tener los derechos musicales, sin tener mi permiso. Entonces, se convierte en una provocación… Te diría en un sentido ‘menor’, porque parecen niños. No parece una charla adulta de alguien que quiere tener realmente una discusión al respecto, como lo haría cualquier intelectual o persona ligada seriamente a la vida estatal o a la vida de un Ministerio de Cultura”, señaló.

La proyección de La Habana de Fito en la televisión cubana desató la crítica por gran parte del gremio y llevó a una tensa reunión entre cineastas cubanos y funcionarios de Cultura que tuvo lugar en el Cine Charles Chaplin de La Habana.

Durante la reunión, el entonces presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), Ramón Samada Suárez, a nombre de las autoridades presentes, advirtió sobre la imposibilidad de filmar en el lugar, hecho que fue rechazado por los cineastas.

Este domingo el Ministerio de Cultura de Cuba (MINCULT) anunció que se “liberaba” de su cargo a Samada Suárez, “a partir de su solicitud personal”.