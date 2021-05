MIAMI, Estados Unidos. – Este viernes, internautas cubanos se quejaron en redes sociales por los apagones de varias horas reportados en varias provincias del país. Aunque la Unión Eléctrica Nacional (UNE) no ha confirmado por vía oficial los cortes programados de electricidad, sí reconoció a través de su línea telefónica que se trataba de un “déficit de energía”.

“Llamamos hoy a la Empresa Eléctrica y quien atendió dijo que no se trata de apagones sino de déficit de energía”, aseguró en Twitter la usuaria Amanda Alberich.

Antier cuando llamé al 18888 (@OSDE_UNE Artemisa) ante los constantes apagones en Cabañas, Mariel, la operadora fue clara: déficit d generación.

Hasta ahora siempre decían q había avería o mantenimiento. — alejandro sanchez (@alesanzal65) May 14, 2021

Los cortes de electricidad, que ocurren en uno de los momentos de mayor escasez de alimentos y otros productos básicos en el país, han colmado la paciencia de decenas de internautas, quienes también han criticado otras carencias cotidianas en la Isla.

“No hay medicinas, no hay comida, no hay agua, no hay electricidad, no hay libertad, todo en dólares. ¿Hasta dónde más van a seguir aguantando?”, se preguntó en Twitter el activista LGBT+ Jancel Moreno.

“Sin agua, sin luz, peleándonos en las colas por la comida, sin libertades, sin pan y sin poder quejarnos… Creo que éramos más felices pescando, recolectando y cazando en la Comunidad Primitiva”, ironizó en la misma red social el ingeniero Magdiel Jorge Castro.

#LetrasEnCubaOscura

Quisiera ser dirigente

En el socialismo de tu amor

Y engordar mi corazón

A base de tu sufrimiento

Y dejarte sin razón

Y toda la vida oscura

Como ahora mismo está Cuba

A causa de un apagón. — (@la_despecha) May 14, 2021

El usurio Malkut (@AriMalkut) también se unió a los reclamos: “Apagón, sin agua, cuarentena, el calor, los mosquitos, COVID, dengue, el pan de horror, el reordenamiento, cola desde las 5:00 am, el USD a 55, ¿qué más puedo pedir? ¿Los cohetes de Gaza?”, dijo en alusión al panorama de la Isla.

Los reportes de apagón abarcan una parte considerable del territorio nacional. “Ahora mismo no hay luz en varias provincias desde horas de la mañana”, escribió casi al mediodía de este viernes el usuario Rafa (@rafrsr).

Numerosos usuarios se unieron a las quejas y confirmaron cortes en Mariel, Cárdenas, Matanzas, Cienfuegos, Camagüey y Holguín, entre otros puntos del territorio nacional.

“Una vez más en la ciudad de Matanzas #ReportoApagón (…). Al menos ya saldremos del apagón de hoy temprano”, se quejó el usuario Alex (@Ing_Alex_09).

Por su parte, la usuaria Danae Pérez confirmó que muchas tiendas en MLC fueron “paradas por falta de corriente”. Las autoridades del régimen “ahorran petróleo pero no les entra tampoco la divisa verde… Un caos lo que se está viviendo en Cuba hoy”, lamentó.

Asimismo, los cortes han generado numerosas burlas y memes en redes sociales.

Amanecer sin café en Cuba,es casi tan normal,como verificar si los ventiladores siguen prendidos x si hubo apagón mientras dormías….#ApagalaContinuidad pic.twitter.com/zAPPE4ORku — Aegon Targaryen (@AegonDinasty) May 14, 2021

El usuario Arián Pérez (@ariandcuba) pidió a Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz que acabaran de “informar que tampoco hay petróleo para corriente”.

No obstante, hasta la publicación de esta nota las autoridades y los medios oficiales cubanos habían hecho silencio sobre los cortes de electricidad de este viernes.

