MIAMI, Estados Unidos. ─ El comediante y dramaturgo cubano Osvaldo Doimeadiós respondió en redes sociales a una campaña lanzada por voceros del régimen cubano contra el gremio humorístico en la Isla.

La reacción del actor se produjo tras una entrevista ofrecida por Alejandro García “Virulo” a la periodista Karen Brito en el programa La Pupila Asombrada, de la Televisión Cubana. En el espacio, “Virulo” criticó el movimiento humorístico de la Isla, cuestionando la calidad de muchas de sus propuestas.

“Virulo, no ha perdido oportunidad en sucesivas entrevistas en los periódicos nacionales y publicaciones digitales de despotricar de todo lo que hacemos los demás en Cuba. Esta noche tocó fondo. El humor, para él, se detuvo con su partida a México y ahora debemos recibirlo como el Mesías”, señaló Doimeadiós en una publicación colgada en Facebook.

El comediante también cuestionó a La Pupila Asombrada ─programa que cuenta con frecuentes apariciones del bloguero oficialista Iroel Sánchez─ por dar pie a las críticas de ´Virulo´ contra la producción de humor en la Isla.

“Las cosas no son tan fortuitas. Esta es otra vuelta de Iroel y sus acólitos, que no son anónimos. No sé qué se traerán entre manos con este programa. (…) Están lanzando a Virulo en campaña, ¿para qué? ¿Por qué quieren mover el avispero? ¿Quiénes son verdaderamente? ¿Por qué promueven la división?”, cuestionó Doimeadiós.

El comediante también arremetió contra Sánchez, de quien, dijo, forma parte de “un equipo supraministerial”.

“Se alimentan con corcho, siempre flotan, con grandes oficinas, carros, tarjetas de combustible y, perdón, lo identifican como periodista y que yo sepa estudió en la CUJAE, a no ser que ahora estén dando allí cursos de Periodismo exprés… no saben de nada pero son analistas de todo y les tienen miedo en ciertos círculos, ¿por qué? ¿Serán de una secta? (…) van de tanques pensantes y lo que son es tanques flotantes”.

Doimeadiós también reivindicó el trabajo del gremio humorísticos, el cual, aseguró, paga impuestos desde 1996.

“Quizás con ello le financiamos la vida a estos parásitos. Miren, para concluir el acto, con el gremio del humor no se metan, porque lo que tenemos lo hemos ganado trabajando muy duro. Yo lo único que les deseo es que un día tengan que trabajar, pero de verdad, aunque sea ocho horas”, sostuvo el popular comediante.

