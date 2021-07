MIAMI, Estados Unidos. — La Seguridad del Estado de Cuba mantiene la persecución sobre el escritor y opositor cubano Ángel Santiesteban Prats, quien se mantiene oculto para evitar ser apresado.

En declaraciones ofrecidas a CubaNet, Santiesteban denunció que desde el pasado lunes 12 de julio la policía política ha lanzado varios operativos para capturarle y que los lugares que usualmente frecuentaba se mantienen bajo vigilancia.

“Sigo oculto. Aprovechando el tiempo y haciendo denuncias. No sé hasta qué punto sería bueno ya que me atrapen. Está muy difícil lo que están haciendo. No sé tampoco si será por unos días o si se quieren lucir conmigo y enviarme a prisión. No sé qué plan tienen conmigo, pero sí veo que están muy interesados en atraparme”, dijo el escritor a este diario.

Santiesteban aseguró que la policía política ha contado con la complicidad del dueño del alquiler donde permanecía junto a la periodista Camila Acosta, colaboradora de CubaNet.

Poco antes de que Acosta fuera liberada, los agentes del régimen intentaron nuevamente utilizar al dueño del alquiler para capturar al escritor. Este le hizo saber a Santiesteban que si en dos horas no llegaba a la casa iban a votar todas sus pertenencias.

Diversos medios de prensa y organizaciones de la sociedad civil independiente estiman que más que de 500 personas que han sido arrestadas y detenidas en la Isla, no solo durante las marchas del 11 de julio, sino en las redadas que les han sucedido.

La policía política no solo ha lanzado una cacería contra los manifestantes más activos, sino también contra todas aquellas personas que fueron vistas filmando o documentando la represión.

