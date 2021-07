MIAMI, Estados Unidos. – El productor musical cubanoamericano Emilio Estefan, junto a otros músicos, activistas y luchadores por la libertad de Cuba, presentaron este martes el video del tema musical “Libertad” en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en Miami.

El tema musical, escrito y producido por Estefan, fue solicitado al músico por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) tras las históricas protestas que sacudieron la Isla desde el pasado domingo 11 de julio.

“La Fundación me propuso escribir un tema que reflejara el desgarrador sufrimiento de los cubanos durante más de seis décadas, pero que a la vez transmitiera un mensaje de esperanza y despertara en el pueblo un anhelo por la libertad y la conquista de sus derechos”, explicó Estefan a El Nuevo Herald.

Durante la presentación del video musical que acompaña al tema, Estefan aseguró que no importaba solo la canción, “sino también las imágenes”.

Interrogado por la prensa solo las recientes manifestaciones en la Isla, pidió que todas las protestas fueran pacíficas y que envíen “un mensaje de libertad y, sobre todo, de unión, que es lo más importante”, dijo.

“Para nosotros es fácil hablar desde aquí. Hablar en Cuba y protestar en Cuba todos sabemos lo difícil que es. Por eso el exilio cubano solo quiere apoyar la libertad”, aseguró durante la presentación del video.

Estefan pidió al mundo que vieran los videos y fotos que salían de la Isla gracias a internet, “imágenes que no llegaban desde hace 62 años”, precisó. “Vivimos un momento histórico donde hace falta la unión, la unión no solamente del exilio cubano, sino la unión de todos los países del mundo para que la presión (contra el régimen comunista de la Isla) no sea solamente de Estados Unidos”.

Más adelante, en declaraciones exclusivas a CubaNet, valoró la trascendencia del tema musical “Patria y Vida”, coreado por miles de cubanos durante las manifestaciones.

Los autores e intérpretes de “Patria y Vida” son “muchachos que nacieron en ‘la Revolución’ y se dieron cuenta que no ha trabajado (funcionado), que fue una mentira completamente. Y yo creo que es un statement muy grande al mundo; ha triunfado aquí en Estados Unidos y en el mundo entero”.

El reconocido productor musical apuntó que el régimen todavía “va a dar lucha”, pero los cubanos “no están solos” en la Isla. “Vamos a seguir luchando para que Cuba sea libre. (Pero) los héroes son ellos. (…) Sepan que esto (las protestas) no fue manipulado por el exilio, es el pueblo de Cuba diciéndole al mundo ‘libertad’”.

