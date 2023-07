LA HABANA, Cuba. – Migdalia Hernández Álvarez, la anciana habanera de 76 años que escapó en mayo pasado del Hospital Psiquiátrico de La Habana “Comandante Doctor Eduardo Bernabé Ordaz Ducungué” (conocido como Mazorra), donde estaba hospitalizada, continúa desaparecida, dijo a CubaNet su hija, Diana Hernández Álvarez.

“Estoy desesperada porque mi mamá no acaba de aparecer. He ido a todas las instituciones habidas y por haber pero, prácticamente, todo el mundo me maltrata”, denunció Diana.

La anciana desapareció el 17 de mayo pasado tras escaparse del centro hospitalario donde se encontraba internada desde hacía más de 50 años. Sin embargo, hasta la actualidad, las autoridades del centro no han explicado a los familiares cómo fue posible el escape.

“La última vez que fui al hospital me atendió el subdirector; fue muy amable y me dijo que me iba a avisar cuando apareciera, pero nada, y de esto ya hace dos semanas”, precisó la mujer.

Hernández Álvarez contó que ha buscado a su madre “día y noche” por toda la capital y que diariamente pregunta a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) si tiene alguna información sobre el paradero de la anciana.

Además, la entrevistada incluso acudió a las Oficinas de Atención a la Población del Consejo de Estado en busca de ayuda. No obstante, esta instancia solo se limitó a remitirla al Ministerio de Salud Pública.

En su primera entrevista con CubaNet, a pocos días de la desaparición de su madre, Hernández Álvarez cuestionó el trabajo de las autoridades del Hospital Psiquiátrico de La Habana por dejar escapar a su mamá, una paciente con diagnóstico de “esquizofrenia paranoide”.

“¿Por qué no tomaron medidas para que no escapara?”, se pregunta la entrevistada.