MADRID, España.- La locutora de la emisora cubana Radio Rebelde, Amanda Toirac, dejó Cuba recientemente. Al compartir este miércoles una foto junto al avión en que se fue de la Isla, la joven manifestó: “El día que me fui de Cuba, descubrí que hacía un tiempo ya me había ido”.

Según explicó a través de Facebook la también músico y actriz, comenzó a hacerlo desde el 11 de julio pasado, día de las manifestaciones antigubernamentales.

“Comencé a irme cuando se me propuso reprimir a mis paisanos, y una vez me negué a hacerlo, vi la verdadera cara del monstruo en el que han convertido a mi país. Un país que se cayó ante mis ojos, un país que solo en mi cabeza existió. Comencé a irme cuando sabía que era vocera de mentiras en una emisora radial”, expresó Toirac.

Dijo además sentirse avergonzada de “ser cómplice y deshonesta”.

Refiriéndose a la represión y a la crisis que padece el pueblo cubano, manifestó: “Yo no quiero más tener que hablar bajito si del Gobierno se trata. Yo no quiero más MLC. Yo no quiero más aceite a 700 pesos ni bolsa de leche a 1200. Yo no quiero más Patria o Muerte. Yo no quiero más Alma Mater sin Armando. Yo no quiero más Dictador de mi Corazón”.

Amanda Toirac también explicó lo difícil que fue tomar la decisión de emigrar, pues dejó en Cuba a familia y amigos, su casa y sus recuerdos.

“Dios bendiga a todos los que salimos en busca de nuestros sueños, y les dé paz a aquellos que perdieron la vida intentando cumplirlos. Que llegue el día en que un post como este no sea necesario. Viva Cuba libre”, concluyó Toirac.

La salida del país de la locutora se suma a otras recientes de periodistas de la radio y la televisión oficialistas de Cuba, entre los que se encuentran Alejandro Quintana Morales, Yunior Smith Rodríguez y Raúl Almeida Peláez.

