MIAMI, Estados Unidos.- Un periodista cubano que se negó a realizar reportes para desmontar la verdad de las protestas del 11 de julio de 2021, llegó recientemente a Miami luego de cruzar la frontera sur de Estados Unidos, y explicó a América Noticias cómo vivió el día después del 11J en la redacción del canal oficial TeleBandera, de Cárdenas, Matanzas.

Raúl Almeida Peláez, presentador de deportes, contó sobre las presiones para que los periodistas hicieran reportes apegados al discurso del Partido Comunista de Cuba (PCC). Su negativa le costó su trabajo e hizo inminente una salida del país.

“El 11 de julio el régimen se sintió completamente desesperado por algo que no esperaba y salió a hacer una cruzada en todos los frentes. Todo el que no estuvo de acuerdo con ellos fue sencillamente desechado. Todo el que quedó en el caso de la televisión tuvo que hacer trabajos para ellos”, relató.

“No tenía nada que ver con la política, (pero) me dijeron ‘tienes que ir a un hospital o tienes que ir a la calle a desmontar lo que está sucediendo. Es sencillo, o sales a hacer el trabajo o no haces más comentarios de deportes, no existe el deporte, está paralizado. Usted tiene que salir y ayudar a los medios o sencillamente no puedes formar parte de nuestro colectivo si tomas una decisión diferente, porque entonces estás de acuerdo con lo que está sucediendo’”, agregó frente a las cámaras de AN.

De acuerdo al periodista, que antes de llegar al telecentro había sido locutor de radio, el terror impuesto en Cárdenas tras el estallido del 11J fue tal, que hubo familias que salieron de la ciudad para intentar escapar de esa represión.

Después del 11J en Matanzas el régimen mantiene dos patrullas de la Policía apostadas en la sede del PCC local, para evitar que ocurra lo sucedido allí durante las históricas manifestaciones del pasado año, relató.

“Conozco personas que luego de ese 11J se alzaron como cimarrones, como si hubiésemos regresado en la historia, personas de seis o siete familias que se alzaron en las afueras de Cárdenas porque temían por lo que estaba sucediendo con muchas personas cercanas”.

