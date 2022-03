MIAMI, Estados Unidos.- El comunicador Alejandro Quintana Morales, locutor de la oficialista emisora Radio Rebelde, celebró este lunes haber llegado a Estados Unidos, donde, “por fin, me puedo sentir libre”.

Quintana Morales se suma así a la lista de periodistas y voceros del régimen cubano que han decido emigrar en los últimos meses. El caso más reciente es el de Yunior Smith Rodríguez, periodista y ex conductor del Noticiero Estelar de la televisión estatal.

En una publicación en Facebook, que acompañó con varias fotos de su arribo al aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, Quintana Morales aseguró que “no fue hasta hoy que comprendí a plenitud lo que es tener, ciertamente, ‘sentimientos encontrados’. (…)”

“Sí! Se me estrujó el pecho cuando recordé que había dejado en pausa más de mil abrazos de tanta gente que quiero, las tristezas del camino, el cansancio y las horas interminables de no ver la luz. Entonces se me antojaron las lágrimas y las dejé ser libres porque sabía que también estaba siendo feliz”, dijo.

Y agregó: “¡Soy feliz!, porque encontré en los brazos de esta otra parte de la familia el calor para alimentar mis motivos de alegría. Entonces se me antojó una sonrisa, y luego otra y después llegaron muchas, y todo se mezcló con una sensación de no saber dónde estaba o de no creer, quizás, que había llegado al país donde, por fin, me puedo sentir libre”.

“Dicen que ya estoy en la Ciudad del Sol, que aquí puedo expresar lo que pienso sin tener que ‘hablar bajito’ y que es un lugar de unas playas hermosas y de gente valiente. No sé, yo aún me siento atrapado por la extraña mezcla de eso que todos llaman ‘sentimientos encontrados’”, escribió el joven conductor de radio.

Con un “Estados Unidos de América, ¡aquí estoy!”, finalizó su publicación.

Graduado de Comunicación Social en la Universidad de La Habana en 2021, Quintana Morales, llega a Estados Unidos una semana después de que se conociera que Yunior Smith Rodríguez se había exiliado, alegando que decidió “escapar de tanta mierda putrefacta, de la mentira, de la desesperanza”.

