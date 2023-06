MIAMI, Estados Unidos. — El 25 de junio de 1967 los Beatles grabaron en directo uno de sus temas más icónicos, All you need is love. Ocurrió en el programa Our World, emitido vía satélite por la BBC para 30 países.

La grabación de All you need is love resultó todo un suceso no solo por el impacto que tuvo el tema, sino porque sería la última actuación en televisión de los chicos de Liverpool.

La BBC había comisionado a los Beatles para escribir una canción que representase al Reino Unido en el programa Our World. Sin embargo, el encargo superó las expectativas.

La presentación de la mítica banda inglesa ese día fue todo un éxito y el estreno mundial en directo de All you need is love fue visto por más de 400 millones de personas.

El lanzamiento de All you need is love no solo fue la última presentación que realizaron los Beatles en televisión, también fue la última canción grabada antes de la muerte, el 27 de agosto de 1967, del mánager de la agrupación, Brian Epstein, a causa de una sobredosis accidental.

Como se trataba de una transmisión mundial, se le dio a la canción un sentido internacional. El tema abrió con el himno francés La Marsellesa, e incluyendo fragmentos de otras piezas durante la presentación, como la segunda parte de la Invención n.º 8 en Fa Mayor, de Johann Sebastian Bach, trasladada a Sol e interpretada con dos trompetas piccolo y con cuerdas.

La canción fue ubicada en el puesto 362 dentro de la lista de Las 500 mejores canciones de todos los tiempos elaborada en 2015 por la revista Rolling Stone en el año 2010, aunque fue excluida posteriormente en la actualización de 2021.