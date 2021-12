MIAMI, Estados Unidos.- Para buena parte de mi generación todo lo relacionado con los Beatles se manifiesta mediante una carga extra de emoción. Fueron, de cierta manera, un estandarte de libertad en medio de los desmanes tempranos del castrismo, que se daba el lujo de prohibirlos cuando encandilaban al mundo con su música.

Me recuerdo en el trasiego oculto de los primeros álbumes del grupo, llegados cortesía de familias con marinos mercantes, en la barriada de la Habana de Este.

Cada cubano de aquella época tiene su historia con Los Beatles. Debido a tantos escenarios inconvenientes que debimos sufrir para disfrutarlos, casi seguro que estamos entre sus más numerosos y devotos seguidores en el mundo.

Hace unos días, finalmente, el anunciado y pospuesto documental The Beatles: Get Back, del director Peter Jackson, se presenta en la plataforma Disney+, extendido a tres partes que suman un total de ocho horas.

Las sesenta horas de pietaje de película en 16 mm y las 150 de grabaciones sonoras provienen originalmente del documental Let it Be, dirigido por Michael Lindsay-Hogg, sobre la hechura del álbum homónimo en enero del año 1969.

Ese proyecto incluía, además, una presentación pública del grupo sobre la cual se manejaron varios escenarios, para finalmente terminar en el famoso y postrer concierto de Los Beatles en la azotea del edificio Apple, en 3 Savile Row, Londres. El concierto nunca se remasterizó oficialmente y lo hemos sufrido en copias de pésima calidad.

Después de cuatro años de edición lo logrado por el neozelandés Peter Jackson, famoso por su adaptación al cine de la trilogía Lord of the Rings, es la ambicionada indiscreción de una “mosca en la pared” durante la producción de la penúltima obra maestra de Los Beatles.

Se le atribuye al grupo, entre otras virtudes, el haber creado y alentado los conciertos de rock masivos que hoy son un lugar común. Este documental, me atrevería a afirmar, contiene el origen de los recurrentes “making off” en el mundo de la música y, por qué no, de los llamados “reality shows”, dos géneros caros a la actualidad, transmutados por los medios sociales en sesiones de exhibicionismo sin sentido pero que rinden dividendos.

El documental es de una sinceridad y transparencia hirientes. Los únicos filtros empleados son aquellos que restauraron minuciosamente la imagen original hasta el deslumbramiento, porque los de cortesía y etiqueta que impedirían ver y escuchar a cuatro genios en su ambiente de creatividad y contradicciones no intervienen para nada en la narrativa.

Hay cámaras tomando todos los ángulos, y hasta el micrófono oculto en el florero de una mesa donde McCartney y Lennon almuerzan y dilucidan, en la intimidad, el comportamiento de ambos con respecto al disgusto de Harrison -que lo hizo abandonar eventualmente el grupo- y de lo que pudieran hacer para redimirlo.

Sin proponérselo, tal vez, el documental va exponiendo la inevitabilidad de la separación de Los Beatles. McCartney asume la dirección del conjunto ante el abandono de Lennon, a quien solo le interesa rendir pleitesía a Yoko Ono.

Harrison se empeña en hacerse contar, pero sus canciones generalmente son excluidas de la producción final. Hay un momento, incluso, que expresa su deseo de hacer un disco en solitario, sin abandonar el grupo.

McCartney insiste en que es necesario trazar un propósito, se erige como la fuerza que los impele a seguir creando, pero sin mucha esperanza. Quiere evitar la monotonía de grabar un álbum en estudio a la vieja usanza y se sale con la suya, porque algunas de las piezas incluidas en Let it Be son tomadas de la actuación en vivo.

En la película también se anuncia la presencia de un nuevo agente para Los Beatles, el norteamericano Allen Klein, quien sería otra de las tantas circunstancias que contribuyeron con la ruptura del cuarteto.

Queda claro, por otra parte, que la presencia impertinente de Yoko Ono durante cada minuto de las grabaciones del álbum constituyó una insólita intromisión que todos terminaron por aceptar, porque era imposible prescindir de Lennon.

The Beatles: Get Back hubiera durado dos horas en su formato original para los cines. La posposición causada por la pandemia hizo que Disney interviniera para reformular el documental en una serie de televisión, suerte de nirvana para nosotros, los fanáticos “hardcore”.

Ser testigos de cómo McCartney compone Get Back sin mucha complejidad, del cariño que se profesaban los cuatro, de como John y Paul no se pierden pie ni pisada en cada alternativa y posibilidad de las grandes canciones, del arte como diversión y juego, de la composición, sin pretensiones, de obras maestras que son interrumpidas y retomadas hasta refinadas versiones finales, de la fábrica de nuestra melancolía, hace de este documental la suma de tantas añoranzas finalmente satisfechas.

Allá en la Habana del Este de los años sesenta, en el apartamento de mi amigo Ángel Carlos, ya fallecido, el Papa, Clemente y el Belleza trataban de imitar a Los Beatles mientras escuchábamos fascinados sus canciones. Sin duda, aquellas sesiones me ayudaron a sobrevivir el infierno donde el país se hundía sin remedio. Los Beatles fueron la tabla de salvación de mi generación.

ARTÍCULO DE OPINIÓNLas opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

