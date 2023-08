MIAMI, Estados Unidos. — El poeta y activista Ariel Maceo Téllez se exilió en México tras abandonar Cuba en días recientes.

Fue el propio Maceo quien hizo pública la noticia en redes sociales. En su publicación, aseguró que se encuentra en el país azteca junto a su pareja, Anabel Díaz Campos.

“En estos momentos ya dejé a Cuba atrás. Dejé a mi familia, a los míos. Salgo por el acoso político que he sufrido durante estos últimos años. A la dictadura cubana no le gustó que yo escribiera poesía. No le gustó que alzara la voz contra su régimen comunista”, escribió el joven.

El poeta explicó que pudo abandonar la Isla luego de que el régimen levantará la prohibición de salida del país que pesaba sobre él desde 2021, aunque precisó que se fue sin conocimiento de si la sanción se mantenía o no.

“Ya estoy en México. Por suerte este nuevo viaje lo emprendo con la mujer que amo, Anabel Díaz Campos, quién tuvo la valentía de darme la mano a pesar de sufrir el bombardeo represivo del régimen”, explicó.

En su anuncio, Maceo fue sumamente crítico con la dictadura cubana, a la que calificó como “un monstruo que se alimenta del odio”.

“Ellos necesitan al pueblo haciendo cola, fajados contra todos, sufriendo la escasez y la inflación. El régimen necesita al pueblo arrodillado, oprimido, entretenido con la Asamblea, así de perversos son”.

El activista explicó que salió de Cuba con rumbo a Nicaragua y que desde ahí hizo la ruta por Centroamérica hasta llegar a México.

“Hice la travesía por Nicaragua, atravesé parte de Centro América. No fue fácil, pero ya pasó”, sostuvo.

El joven dejó claro que seguirá haciendo poesía “y alzando la bandera de la libertad allá a donde llegue”.

“Hay que seguir peleando contra esa plaga llamada comunismo. Cuba se merece ser libre, 60 años de terror son suficientes. Y mientras llega la libertad, ojalá y prime entre los cubanos el sentido común. Eso es vital. Por el momento termino la cháchara. Abajo la dictadura comunista”.