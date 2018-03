Liberado sin cargos el periodista Boris González Arenas

LA HABANA.- El periodista Boris González Arenas fue liberado a las 10:00 a.m. de este viernes, después de 24 horas detenido en una estación de policía de Pinar del Río. En entrevista telefónica realizada al periodista mientras se traslada hacia La Habana en un camión de transporte de pasajeros, dijo que fue golpeado y acusado de “molestar al turismo”.

“La causa que ponen para mi entrada en la prisión es ‘asedio al turista’”, explicó el periodista, y agregó: “Cuando le digo que el asedio al turista es una falta de respeto porque no había hecho nada semejante, me dijeron que había faltado el respeto a la mujer que estaba poniendo eso y que por lo tanto me ponían una multa de 30 pesos”.

Boris relató que un oficial de la policía política que se encontraba dentro de la estación policial lo golpeó.

“El señor de la Seguridad del Estado, me golpeó por el pecho, me lanzó al suelo y me dijo que él era la Seguridad del Estado, que tenía que respetarlo. Después me bajaron a la celda”.

En el momento del arresto, el periodista se encontraba en el Tribunal Municipal de Viñales junto Ariel y Omara Ruiz Urquiola con el fin de realizar la cobertura del juicio oral que involucró a los hermanos.

Boris González fue liberado sin cargos. Su arresto en la localidad de Viñales provocó enfrentamientos verbales entre Ariel y Omara Ruiz Urquiola y policía, que amenazó con arrestarlos a todos.