Dudosa acusación contra opositor guantanamero

GUANTÁNAMO, Cuba.- El pasado 20 de enero del 2017 fue detenido cerca del hospital provincial Dr. Agostinho Neto de la ciudad de Guantánamo el opositor pacífico Héctor López Pérez, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y del Partido Revolucionario Cubano (PRC). Desde entonces se encuentra en los calabozos de la Unidad Provincial de Operaciones del Ministerio del Interior (MININT) de la provincia.

Sin que el opositor estuviera presente, ese mismo día varios oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de civil, acompañados de policías y miembros del MININT se presentaron en su vivienda, sita en la calle 9 Oeste No. 1065 entre Donato Mármol y Bernabé Varona y les ordenaron a dos ancianos, vecinos del opositor, que tenían que ser testigos de un registro.

La información fue ofrecida a CubaNet por las señoras Graciela López Pérez y Magnolia Tito Román, hermana y esposa del opositor respectivamente, quienes señalaron que al frente del registro, al menos aparentemente, estuvo un oficial del Departamento Antidrogas de la provincia conocido por Alien, quien les dijo a ambas que tenían que permanecer en la sala de la vivienda mientras un perito del laboratorio de Criminalística fue hasta el patio sin la presencia de los testigos y regresó rápidamente con un nylon atado con un hilo blanco y dijo: “Miren lo que encontré, parece que tiene partículas de marihuana”.

Acto seguido, el oficial conocido por Alien dijo que había encontrado un cigarro en una mesita situada en la sala de la vivienda pero fue desmentido enérgicamente por la hermana del opositor quien aseguró que ese cigarro lo había puesto él. Debido a sus quejas, unos días después del registro un oficial del MININT fue a entrevistarse con los testigos y uno de ellos corroboró el dicho de la hermana del opositor, según esta declaró a CubaNet.

La Ley de Procedimiento Penal cubana establece en su artículo 227 que el registro tiene que hacerse en presencia del morador principal. Los artículos 218 y 219 de la propia ley establecen que para realizar un registro es necesario que exista la orden emitida precedentemente por el Instructor policial o el fiscal en el caso de que el morador principal se niegue a permitir el registro. No estando presente el opositor en ese momento no se contó con su consentimiento para penetrar en la vivienda, sin embargo las fuentes fueron tajantes al asegurar que a ellas no les mostraron ninguna orden de registro.

El artículo 244 de la misma ley establece que cuando un ciudadano es detenido debe extenderse de inmediato un acta donde conste la hora, fecha y el motivo de la detención, el cual debe ser informado de inmediato al detenido. Según las fuentes fue el lunes 23 de enero, 72 horas después de su detención, cuando se le informó a Héctor López Pérez que estaba acusado por la presunta comisión de un delito de Producción, Venta, Demanda, Tráfico, Distribución y Tenencia Ilícitos de Drogas, Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas y Otras de Efectos Similares, previsto y sancionado en el Código Penal.

CubaNet entrevistó a cinco vecinos que solicitaron no mencionáramos su nombre y todos coincidieron en que sabían que López Pérez es un opositor pacífico pero que jamás lo han conocido como adicto a las drogas ni como traficante de ellas.

Graciela López Pérez, hermana del opositor (Foto: Roberto J. Quiñones)

Magnolia Tito Román, esposa del opositor (Foto: Roberto J. Quiñones)





Ayer martes 31 de enero un oficial de la Seguridad del Estado le informó al opositor que el cigarro no era de marihuana. Sin embargo otro oficial le dijo: “Viste, te dijimos que te estuvieras quieto y no nos hiciste caso, por eso te sacamos de circulación”. Hoy miércoles 1 de febrero está previsto el traslado de Héctor hacia la prisión provincial de Guantánamo, según aseguraron a CubaNet las fuentes mencionadas.

Héctor López Pérez es uno de los opositores pacíficos más activos de la ciudad de Guantánamo y su domicilio ha sido objeto de numerosos registros y cercos de las tropas antimotines del MININT. En estos momentos estaba a la espera una citación del Departamento de Refugiados de la Embajada Norteamericana pues está haciendo los trámites para salir por esa vía hacia los EE.UU.