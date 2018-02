Bicitaxista golpeado por la policía es condenado a prisión

LA HABANA.- El Tribunal Municipal de Marianao sancionó este lunes a un año y seis meses de privación de libertad al joven bicitaxista que fue golpeado y arrestado la pasada semana por un oficial de tránsito de la Policía Nacional, tras haberse llevado la luz roja en una situación de emergencia.

Yosier Zamora Idalgo había sido acusado por los delitos de desacato, resistencia y desobediencia.

Según Aniuska Idalgo Reinoso, madre de la víctima, el proceso llevado a cabo contra su hijo “no contó con las debidas garantías judiciales”.

“Mi hijo no pudo ser defendido por nadie porque no tuvo ni un abogado de oficio, y eso para mí ya es una violación grave; a eso hay que sumarle que me avisaron de dicho juicio un día antes de celebrarse, y estoy segura de que fue con ese objetivo, para que no me diera tiempo de poner un abogado”, resaltó.

“Incluso en atención a la ciudadanía, allá en la Plaza de la Revolución, me mintieron. Ellos me dijeron unos días antes que el caso se estaba investigando, que no me preocupara”.

Así mismo, Aniuska reflejó además que el único testigo de los hechos presentado por la Fiscalía fue el mismo policía involucrado en los hechos.

“El mismo policía que lo golpeó era el testigo, quién además no se cansó de decir mentiras porque lo primero que dijo fue que cuando le puso las esposas lo metió en una oficina de la Sede del Partido de la Lisa, y eso no es verdad, porque lo metió abajo de un carro en el parqueo y allí le dio los golpes que le dio la gana, eso se ve clarito en el video”, expresó.

En tanto Lauren Villalonga Álvarez, esposa del arrestado, refirió que la jueza desestimó la evidencia ilustrada en el video filmado por espectadores del suceso, bajo el argumento de que no se aprecia bien quién es la víctima

“Con una cara muy especial dijo que eso no se veía bien, y al momento dictó sentencia. Con un despotismo único dijo que si la familia no estaba de acuerdo, que apeláramos la sentencia si nos daba la gana”.

Lauren también mencionó que la jueza del caso incluso advirtió que últimamente los ciudadanos le habían cogido mucha “tirria” a la policía, lo cual catalogó, según Lauren, de “inadmisible”.

David Hernández, otro de los que participó en el proceso judicial, refirió que un oficial de la policía, con el cual tiene amistad, le sugirió que advirtiera a la familia para que siguieran reclamando.

“Lo primero que me dijo fue que le dijera a la familia que eso estaba ‘cuadrado’, que siguieran moviendo el caso, porque eso era una injusticia”, declaró.