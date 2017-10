Arranca la Jornada de la Cultura Cubana en Guantánamo

GUANTÁNAMO, Cuba.- Desde este viernes 13 de octubre del 2017 comenzaron las principales actividades para celebrar la Jornada por la Cultura Cubana en Guantánamo que culminará el próximo día 20 de octubre.

Aunque las actividades comenzaron desde el pasado martes 10 de octubre, a partir de este fin de semana el programa alcanza mayor realce por la presencia de trovadores y cantantes de relevancia nacional.

En horas de la mañana de este viernes, frente a la Casa de la Trova Benito Odio en el céntrico parque José Martí, los escritores Risell Parra y Rafael González leyeron algunos de sus textos. También leyeron algunos poemas las poetisas Miladys Hernández y Sobidelia Iglesias. Posteriormente fue presentado el libro Vamos a cantar changüí, de Ramón Gómez Blanco, músico e investigador guantanamero.

El changüí es un ritmo musical autóctono de esta región que, junto con el nengón y el kiribá, surgió en las zonas montañosas de la provincia y luego se extendió por el valle de Guantánamo, donde alcanzó reconocimiento social. El libro, editado por la editorial provincial El Mar y la Montaña, consta de un prólogo escrito por el Dr. Benjamín Lapidus y contiene, además de los textos de las canciones, sus partituras musicales. Entre las canciones aparece la que es considerada por muchos el changüí más famoso, El guararey de Pastora, compuesta por el tresero Roberto Baute Sagarra y popularizada por la orquesta Van Van desde los años setenta del pasado siglo, un tema que ha sido ejecutado por numerosas agrupaciones musicales cubanas y extranjeras.

A pesar de los valores del libro, un especialista consultado por CubaNet, presente en la actividad pero que nos pidió que no reveláramos su nombre, expresó que en el texto no aparecen autores imprescindibles del género, algo que, según afirma el autor en una nota aclaratoria, se debió a que no pudo contarse a tiempo con las partituras.

La actividad cerró con la participación del trovador guantanamero Josué Oliva. Además de estas acciones también se vendieron libros y objetos artesanales.

Otras actividades previstas

Según el programa para celebrar la Jornada por la Cultura Nacional serán objeto de atención el 115 aniversario del nacimiento de Nicolás Guillén y el 105 aniversario del natalicio de Virgilio Piñera, quien murió en el más profundo ostracismo.

Se prevé la lectura de poemas y otras actividades literarias en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) del territorio —a la que también está dedicada la jornada por cumplir treinta años de fundada aquí—, y en la cafetería La Indiana, donde podrán participar los intelectuales políticamente correctos —según las autoridades oficialistas— algo que resulta realmente lamentable, sobre todo cuando el Gobierno continúa afirmando que es inclusivo, que propicia la participación de todos los ciudadanos y que defiende el proyecto más democrático de la historia patria.

En el horario nocturno de los días 17, 18, 19 y 20 se prevé la realización de las “Noches guantanameras” en toda la calle Los Maceo, un espacio de abundantes ofertas gastronómicas, escasa higiene, mucho humo en plena calle provocado por los asados al aire libre y carente de un sólido programa cultural.

La Casa del Joven Creador, de la Asociación Hermanos Saíz, tiene previsto realizar en horas de la noche del 19 de octubre un concierto de jazz con el grupo Boucing Tempo, mientras que los seguidores de la música electroacústica podrán participar en un concierto previsto para la noche del día 20 en la sede de la compañía danzaría Danza Fragmentada.

Festival “Chocolate con café”, el plato fuerte

Llevo 32 años viviendo en Guantánamo y jamás nadie me ha brindado tal mezcla ni me ha hablado de ella, lo cual atribuyo a mi escasa vida social —y también a la de mis amigos consultados al respecto— fuera de los ámbitos de la capital provincial. Nuestro desconocimiento sobre la existencia de tal mezcla, que se presenta ante los medios de acá como auténticamente guantanamera, no significa que no exista y que no sea válido que el cantante Waldo Mendoza lidere un proyecto con tal nombre, cuyas acciones están programadas entre los días 17 y 20 de octubre y, sin dudas, constituye el plato fuerte de esta Jornada de la Cultura Nacional en Guantánamo por la calidad de los artistas que ha invitado.

Además del líder del proyecto y su orquesta, se espera la visita del maestro Frank Fernández y del prestigioso ballet Lizt Alfonso. Si realmente vienen a Guantánamo será todo un acontecimiento para la vida cultural de la provincia. A ellos deben unirse el cantautor Polito Ibáñez, la cantante guantanamera Leyanis López y el reguetonero Diván, quien ofrecerá un concierto en la plaza Pedro Agustín Pérez en la noche del 16 de octubre.

Nuevamente están ausentes de este programa los espacios de debate sobre temas históricos, políticos y culturales y la música continúa con una significativa presencia en detrimento de otras manifestaciones artísticas. No obstante esta deficiencia, que se reitera año tras año, si asisten todos los artistas invitados esta Jornada por la Cultura Nacional puede resultar valiosa, sobre todo porque muy pocas veces Guantánamo es visitada por artistas tan significativos.