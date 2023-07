MADRID, España.- El gobierno de Estados Unidos instó al régimen de La Habana a poner fin a la explotación laboral de sus trabajadores en el exterior. Este domingo 30 de julio, Día Contra la Trata de Personas, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, denunció que el gobierno en la Isla “continúa utilizando medidas coercitivas para beneficiarse de la explotación y el trabajo forzoso de sus trabajadores internacionales, incluidos los profesionales médicos”.

Por ello, a través de la red social Twitter Brian A. Nichols instó “a las autoridades cubanas a cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos y las normas laborales”.

The Gov’t of Cuba continues to use coercive measures to profit from the exploitation & forced labor of its int’l workers, including medical professionals. We urge Cuban authorities to comply with international human rights obligations & labor standards. #EndHumanTrafficking

