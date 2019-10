Tribunal de Santiago de Cuba niega Habeas Corpus a José Daniel Ferrer

SANTIAGO DE CUBA.- Hace apenas unas horas Nelva Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer, recibió la negativa por parte del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba al Habeas Corpus que presentó a favor de su esposo.

La solicitud de procedimiento sumarísimo de Habeas Corpus fue presentada en la tarde del jueves ante dicha institución, y recibida por la secretaria Niurka Ribiaux. La funcionaria acuñó original y copia del documento, este último entregado a Ortega Tamayo.

La solicitud expone el incumplimiento de las formalidades legales establecidas en la Ley de Procedimiento Penal durante la detención de Ferrer García, y hace énfasis en que las autoridades ni siquiera mostraron una orden de arresto.

En la respuesta emitida por los jueces Yolanda Garbey Oliva, Yaile San Pedro Estrada, Rafael Botta Pimentel, Alfredo López Díaz y Mercy Contreras Izaguirre, de la Sala Primera Penal a través del Auto número 39, con fecha de este viernes 18 de octubre, se acuerda, No haber lugar, al procedimiento de Habeas Corpus presentado.

El documento expone que existe en el proceso un expediente en fase preparatoria con número 135 de 2019, iniciado el 3 de octubre de 2019. También que José Daniel Ferrer está sujeto a una medida cautelar de prisión provisional, que fue emitida con fecha del 7 de octubre de 2019. Sin embargo, no expresan el delito que se le imputa, ni en qué lugar se encuentra actualmente recluido.

CubaNet entrevistó a Ortega Tamayo y nos dijo: “yo fui al Tribunal ayer, presenté un Habeas Corpus y me lo aceptaron, me dieron una copia y me dijeron que regresara a las 24 horas. Hoy cuando volví me dieron otro documento donde se niegan a dar información de su paradero y del delito que se le acusa”, lamentó.

“Ya en la prisión Aguadores me dijeron hace tres días que él no aparecía en los listados de recluidos porque era un caso personal de la Seguridad del Estado, yo temo por su vida, por su integridad física y mental; exigimos una prueba de que están bien él y los otros tres activistas” sentenció.

Por su parte, el abogado de Cubalex, Julio Ferrer Tamayo, quien elaboró el documento de petición de este recurso legal, asegura que la respuesta que dio el Tribunal es una contradicción en sí misma, “es imposible emitir un fallo justo sin haber escuchado las dos partes, la negativa del Tribunal solo se basa en la información proporcionada por el órgano de instrucción.”

Y continúa: “en un término de 24 horas lo que debió haber emitido el Tribunal es una resolución aceptando procesar el Habeas Corpus. Luego debió reunirse con las partes involucradas y establecer una valoración compensada y después emitir un resultado”, concluyó.

El abogado fue enfático con respecto a que en el argumento usado por el Tribunal para rebatir la no presentación de una orden de detención existe una gran incongruencia, ya que expresa que el expediente de fase preparatoria número 135 de 2019 fue iniciado en fecha 3 de octubre de 2019, y en el mismo se dispuso la detención de José Daniel Ferrer el 1 de octubre de 2019. Es decir, dos días antes, contra toda lógica, como si tuviesen la facultad de viajar en el tiempo”, ultimó.

Habeas Corpus. (Foto del autor) Habeas Corpus. (Foto del autor) Habeas Corpus. (Foto del autor) Respuesta del Tribunal de Santiago de Cuba. (Foto del autor)

Este viernes también fue presentado el mismo recurso por Ernesto Oliva Torres a favor de José Pupo, Fernando González y Roilán Zárraga, quienes se encuentran en la misma situación que Ferrer.

“Ahora debemos esperar hasta el lunes, aunque no tenemos muchas esperanzas porque sabemos que en Cuba no hay separación entre los poderes del Estado y las instituciones, por encima de todo responden a la dictadura, y la Seguridad del Estado ha asumido que este es un caso personal de ellos”, dijo Oliva Torres.

Por su parte, Luis Enrique Ferrer, hermano del líder opositor y ex prisionero político de la primavera negra de 2003 que reside en Estados Unidos, declaró que fuentes dentro de la Isla le confirmaron que la Seguridad del Estado está utilizando a agentes a su servicio que en algún momento estuvieron infiltrados en las filas de UNPACU, y que fueron descubiertos y expulsados, para que realicen declaraciones falsas que incriminen a José Daniel Ferrer García.

La organización convocó para este vierens a las 7.00 p.m. un Twittazo urgente por la liberación de su líder, usando el hashtag #FreeFerrer y dirigidos a Miguel Díaz-Canel, usando su usuario en su cuenta de Twitter @DiazCanelB. También hicieron un llamado a agregar el hashtag #SOSXiomara, haciendo referencia a la expresa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien languidece en un hospital en La Habana, luego de haber ido a prisión por su activismo en UNPACU y Damas de Blanco, por el deterioro de su salud se acusa a la Seguridad del Estado.