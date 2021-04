MIAMI, Estados Unidos. ─ Enix Berrío, tío de Luis Manuel Otero Alcántara, aseguró que el artista se encuentra en mala condición y que apenas tiene fuerzas para sostenerse en su sexto día de huelga de hambre y sed.

En entrevista exclusiva ofrecida a CubaNet, Berrío ofreció detalles de su conversación de cerca de hora y media con Otero Alcántara. El artivista ─relata su tío─ “está muy débil, pero más allá de la debilidad (…) está muy dañado, porque está afectado psicológicamente. Eso le introduce una presión adicional”.

“Estuve con él cerca de una hora y media. Luis está mal. Luis no está bien. La pérdida de su madre; la represión; la frustración. Luis está muy mal. Apenas puede mantenerse en pie. Trató de sentarse para escucharme y terminó acostado. Luis no puede, no tiene fuerzas ya. Eso es lo que puedo decir con absoluta responsabilidad”, sentenció Berrío.

Berrío indicó que, pese a su debilidad, Otero Alcántara “está al tanto de muchas cosas” y, sobre todo, “está siendo consecuente con lo que él quiere hacer”. Según el familiar, más allá de lo que pueda pasar, el joven opositor continúa en función de su huelga de hambre.

“Ayer pasaron una hermana y una tía. Hoy pude pasar yo. Pero hay un dispositivo de treinta y pico de personas, entre policías y agentes de la Seguridad del Estado. Todo San Isidro está militarizado, con mucho movimiento además (…) El barrio está totalmente tomado”, agregó.

Durante la conversación, Luis Manuel Otero Alcántara dejó claro que llevaría la huelga hasta el final, un desenlace que, según Berrío, podría estar muy próximo.