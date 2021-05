MIAMI, Estados Unidos. ─ Cuba amaneció este sábado en medio de la incertidumbre por el estado de salud del artista y opositor Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple hoy seis días en huelga de hambre y de sed en reclamo de la devolución de sus obras ocupadas y del levantamiento del cerco policial en su contra.

“Amanecí en candela. Sólo pido al divino un poco más de fuerzas para aguantar un par de días más”, escribió el joven disidente en una nota difundida por la abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex.

En su última comunicación, Otero Alcántara pidió que nadie intente comunicar con él mientras continúa en su huelga y aseguró que iría informando sobre su estado de salud a lo largo del día.

Este viernes, tras una visita de poco más de una hora, Enix Berrío, su tío, aseguró a CubaNet que el artista se encontraba en mala condición y sin fuerzas para sostenerse.

“Estuve con él cerca de una hora y media. Luis está mal. Luis no está bien. La pérdida de su madre; la represión; la frustración. Luis está muy mal. Apenas puede mantenerse en pie. Trató de sentarse para escucharme y terminó acostado. Luis no puede, no tiene fuerzas ya. Eso es lo que puedo decir con absoluta responsabilidad”, expresó Berrío en conversación con este diario.

Movimiento San Isidro convoca a tuitazo en favor de Luis Manuel Otero

El Movimiento San Isidro convocó para este sábado a la una de la tarde a un tuitazo contra el cerco policial y a favor de la vida de Luis Manuel Otero. Se trata de una de las numerosas iniciativas surgidas en redes sociales para visibilizar el caso del activista, quien desde hace semanas permanece bajo el asedio de la policía política.

Policía mantiene el cerco sobre Damas 955

Pese a la solidaridad mostrada por miembros de la sociedad civil independiente y ciudadanía en general hacia el caso de Otero Alcántara, la policía política mantiene sitiada la residencia del artista, que funciona como sede del Movimiento San Isidro.

Pese a que algunas personas, entre ellos familiares, han podido llegar hasta allí, la mayoría de quienes intentan acercarse al lugar son interceptados por los agentes del orden.

“Varios cristianos llegamos hoy hasta San Isidro para brindar asistencia religiosa a Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre hace ya una semana. Oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria y otros vestidos de civil nos impidieron pasar. Tomaron los datos de nuestros documentos de identidad y pidieron que nos alejáramos de la calle Damas”, relató en Facebook el periodista cubano Yoe Suárez.

Según el reportero, “después de media hora en el retén policial en la esquina de Damas y Avenida del Puerto, devolvieron a cada uno de los miembros del grupo su carnet de identidad”.

“Terminamos frente a la cercana Iglesia de Paula orando por la integridad física de Luis Manuel”, escribió Suárez, que también ha sido acosado en varias ocasiones por la policía política.

Noticia en desarrollo…